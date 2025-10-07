捲北投區農會賄選案 北市議員陳重文父子涉交付財物被訴

台北市北投區農會賄選疑雲，檢調搜索約談理事長陳思宗、北市議員陳重文等11人，認定陳等6名被告涉嫌違反農會法「受賄罪」、「交付財物罪」，偵結起訴陳重文父子、緩起訴鄭等3人，詹姓被告罪嫌不足不起訴。

處分書指出，陳思宗曾任北投區農會理事及監事，為求當選北投區農會第15屆理事長，去年12月31日與其子陳重文備妥價值約2500元至3000元的威士忌洋酒禮盒，贈與極有可能當選北投區農會第15屆理事的鄭、詹、吳、何等人。

其中，陳姓父子到鄭男住處送禮，表明尋求支持，鄭當場收受禮盒；到吳男住處送禮時，吳的不知情家人代收禮盒，吳返家後仍收受禮盒；到何男住處送禮時，何當場收下禮盒。

3人事後到案對於犯行坦承不諱，檢方考量鄭等3人無前科、犯後坦承犯行等，予以緩起訴處分，期間2年，鄭須支付公庫2萬元，吳、何須完成法治教育2小時。

詹男到案堅決否認涉案，指稱當天陳姓父子與一名里長一起到訪，陳思宗未提農會選舉一事，反倒是陳重文提及要參選議員，「選議員還要2年，這時候說都還早」，他未見陳姓父子有帶禮盒，就算看到也不會收下，否認有收受陳的禮盒；檢調搜索時未查獲相關禮盒，檢方認定詹男部份罪嫌不足，不起訴處分。

事件曝光後，陳重文稱農會選舉與其無直接關聯，北投區農會也稱，理事長選舉是「同額競選」，基本上一票就能勝選，不存在賄選等。

士林地檢署認為，此次北投區農會理事長選舉並非「同額競選」，有投票權者到最後一刻都可以改變心意進而影響選舉結果，陳姓父子並非完全無投票行賄動機；經查北投區農會內部曾勸退陳思宗參選，縱使無其他理事表態參選理事長，也無法排除陳姓父子要讓票數過半而送禮作為行使投票權的對價。

農會選舉雖非法定政治上選舉，仍對社會整體選風有相當影響，近年更有候選人提前於選務機關公告前或登記參選前行賄，陳思宗在北投區農會資歷不淺，不難預測鄭、詹、何、吳等人參選理事結果，行賄尚未取得投票權的4人，預期他們將來當選理事時履行投票約定，不影響投票行賄罪成立。

案發當天，陳思宗電話提醒陳重文「記得帶酒」，並用陳重文準備的洋酒禮盒送禮拜票，陳重文涉入程度不淺，是此案犯行不可或缺角色，陳重文辯稱自己只是陪同，並不可採。檢方偵結依違反農會法「交付財物罪」起訴陳等2人，建請法院宣告沒收犯罪使用的威士忌洋酒禮盒。