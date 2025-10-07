快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾小平傳訊「想姸姸」 曾姸潔、詹江村挨告誹謗不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市議員鍾小平傳訊息給民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔「就是喜歡妳。我是單身也是單眼皮」「想姸姸」等語，曾姸潔自認被騷擾告知國民黨籍桃園市議員詹江村，也在社群發文「就像對柯文哲一樣的做法，得不到就要毀掉的變色龍嗎？」鍾提告2人公然侮辱、加重誹謗罪嫌，台北地檢署偵結給予不起訴處分。

曾姸潔2024年9月間在社群po文「你再對柯文哲亂講話，我就要po你當初一直對我亂講話的對話了」「精蟲衝腦說出來的話真的讓人不舒服」「就像對柯文哲一樣的做法，得不到就要毀掉的變色龍嗎？」「他就這樣濫用司法欺負百姓」詹江村po文內容包含「至於後來為什麼鬧翻，是因為追求曾姸潔未果，奪命連環扣...憤而惱羞成怒而和民眾黨鬧發...還是有其他因素這我不得而知」

鍾小平去年赴北檢按鈴提告，稱沒有要追她（曾姸潔），就是交朋友。檢方查出，鍾小平曾傳送「就是喜歡妳。我是單身也是單眼皮」「我猜妳比較喜歡單眼皮」「想姸姸」「想念妳」給曾姸潔等對話紀錄，另也有新聞報導鍾小平退出國民黨改挺柯文哲選2020總統等新聞等。

詹江村、曾姸潔均否認犯行。曾姸潔供稱，她發文沒有指名道姓、不是指摘鍾小平也沒有說過「約炮」2字，她是說「約跑行程」鍾小平一直在新聞上說謊，先前傳騷擾訊息給她，她認為是在霸凌她，「濫用司法欺負百姓」是指鍾小平對她提出本案妨害名譽告訴，鍾小平是為了給自己一個騷擾她的事由。

詹江村供稱，曾姸潔私下向他抱怨鍾小平傳的訊息，才會發表社群上的評論，評論是他個人觀察，且鍾小平曾與民眾黨交好，也曾經邀約曾姸潔一起跑行程，甚或傳不入流訊息給曾姸潔，後續曾姸潔不理會，鍾小平開始反民眾黨，他個人認為鍾小平為了爭取國民黨提名黏著吳敦義，沒有要詆毀鍾小平。

檢方認定，曾姸潔主觀認為鍾小平訊息是騷擾訊息並告知詹江村，鍾小平曾與柯文哲友好，後來改批評柯及民眾黨，詹、曾發表的言論尚非子虛，言論內容主要針對鍾傳給曾的訊息，及鍾與柯的關係提出質疑、評論，鍾為政治人物，發言及政治傾向屬與公眾利益密切相關的公共事務，屬可受公評之事，縱使內容尖酸刻薄，仍應受憲法保障，難認公然侮辱、誹謗罪嫌，給予詹、曾不起訴處分。

民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔。（翻攝自曾姸潔TikTok）
民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔。（翻攝自曾姸潔TikTok）
台北地檢署持續偵辦京華城案，國民黨台北市議員鍾小平（中）不斷爆料狂打京華城弊案，桃園市議員詹江村爆料，鍾小平曾經追求民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，疑似追求不成才惱羞成怒，而曾姸潔也公布兩人對話紀錄。鍾小平赴北檢按鈴提告稱，我也沒有要追她（曾姸潔），就是交朋友。記者許正宏／攝影
台北地檢署持續偵辦京華城案，國民黨台北市議員鍾小平（中）不斷爆料狂打京華城弊案，桃園市議員詹江村爆料，鍾小平曾經追求民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，疑似追求不成才惱羞成怒，而曾姸潔也公布兩人對話紀錄。鍾小平赴北檢按鈴提告稱，我也沒有要追她（曾姸潔），就是交朋友。記者許正宏／攝影

鍾小平 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲出庭作證 傳沈慶京、應曉薇等5名被告

柯文哲作證！應曉薇母親上午突然癲癇送急診 她面露憂心趕出庭怕遲到

京華城案 柯文哲被告轉證人由檢辯交互詰問

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

相關新聞

捲北投區農會賄選案 北市議員陳重文父子涉交付財物被訴

台北市北投區農會賄選疑雲，檢調搜索約談理事長陳思宗、北市議員陳重文等11人，認定陳等6名被告涉嫌違反農會法「受賄罪」、「...

鍾小平傳訊「想姸姸」 曾姸潔、詹江村挨告誹謗不起訴

台北市議員鍾小平傳訊息給民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔「就是喜歡妳。我是單身也是單眼皮」「想姸姸」等語，曾姸潔自認被騷擾...

柯文哲作證應曉薇出庭請假「我媽今晨送醫」 審判長准了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問，台北市議員應曉薇出庭時陳報，稱母親...

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」新北檢今分案調查

網紅「館長」陳之漢本月5日在直播中談及兩岸議題時，一度激動表示「把賴清德狗頭斬下來」，並向中國大陸喊話「兄弟我等你，真的...

災後復建牛步…嘉義布袋港淤沙多 漁民出海翻船1人失蹤

嘉義布袋南北堤長期受淤沙困擾，因濕地保育議題遲未解決，丹娜絲颱風後又湧入大量淤沙，1艘漁船前天中午在布袋外海翻覆，3人落...

獨／醫美女總監燒死男友 今以「出獄每月賠2萬賠到家屬死」求輕判

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。