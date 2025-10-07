鍾小平傳訊「想姸姸」 曾姸潔、詹江村挨告誹謗不起訴

台北市議員鍾小平傳訊息給民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔「就是喜歡妳。我是單身也是單眼皮」「想姸姸」等語，曾姸潔自認被騷擾告知國民黨籍桃園市議員詹江村，也在社群發文「就像對柯文哲一樣的做法，得不到就要毀掉的變色龍嗎？」鍾提告2人公然侮辱、加重誹謗罪嫌，台北地檢署偵結給予不起訴處分。

曾姸潔2024年9月間在社群po文「你再對柯文哲亂講話，我就要po你當初一直對我亂講話的對話了」「精蟲衝腦說出來的話真的讓人不舒服」「就像對柯文哲一樣的做法，得不到就要毀掉的變色龍嗎？」「他就這樣濫用司法欺負百姓」詹江村po文內容包含「至於後來為什麼鬧翻，是因為追求曾姸潔未果，奪命連環扣...憤而惱羞成怒而和民眾黨鬧發...還是有其他因素這我不得而知」

鍾小平去年赴北檢按鈴提告，稱沒有要追她（曾姸潔），就是交朋友。檢方查出，鍾小平曾傳送「就是喜歡妳。我是單身也是單眼皮」「我猜妳比較喜歡單眼皮」「想姸姸」「想念妳」給曾姸潔等對話紀錄，另也有新聞報導鍾小平退出國民黨改挺柯文哲選2020總統等新聞等。

詹江村、曾姸潔均否認犯行。曾姸潔供稱，她發文沒有指名道姓、不是指摘鍾小平也沒有說過「約炮」2字，她是說「約跑行程」鍾小平一直在新聞上說謊，先前傳騷擾訊息給她，她認為是在霸凌她，「濫用司法欺負百姓」是指鍾小平對她提出本案妨害名譽告訴，鍾小平是為了給自己一個騷擾她的事由。

詹江村供稱，曾姸潔私下向他抱怨鍾小平傳的訊息，才會發表社群上的評論，評論是他個人觀察，且鍾小平曾與民眾黨交好，也曾經邀約曾姸潔一起跑行程，甚或傳不入流訊息給曾姸潔，後續曾姸潔不理會，鍾小平開始反民眾黨，他個人認為鍾小平為了爭取國民黨提名黏著吳敦義，沒有要詆毀鍾小平。