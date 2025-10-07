10多輛機車闖平交道 他被檢舉罰6萬7500元 法官以一理由撤銷 再犯要罰

許姓男子在平交道遮斷桿升起時，騎車通過，當時因又有列車將通過，警鈴仍響、號誌仍閃，被罰6萬7500元。法官認定許男有闖平交道，但因他不知警報作動機制，判他免罰，未來再有相同行為，就不能免責。全案可上訴。

判決指出，許男遭人檢舉，去年1月3日上午7時57分騎機車，行經基隆市仁愛區成功路平交道時，在警鈴已響、閃光號誌已亮時通過平交道，收到6萬7500元罰單，並要吊扣駕照12個月。

許男說，當時停等火車，並在火車通過後，遮斷桿升起後起步，結果不到2秒柵欄又開始放下，只能快速通過。他的前後都有其他騎士，聲明撤銷原處分。監理單位答辯，指許男違規明確，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，檢舉畫面顯示，當天上午7時56分53秒，平交道遮斷桿升起，但警鈴與閃光號誌持續作動。7時56分54至58秒，遮斷桿完全升起，警鈴及閃光號誌仍在作動。

許男前方有10多輛機車都起步，陸續通過平交道，許跟隨騎進平交道範圍。7時56分59秒至57分04秒，遮斷桿開始放下時，許男持續騎車前行通過平交道，後方也有數輛機車通過平交道。

法院詢問台鐵，為何平交斷遮斷桿會升起後，過了幾秒又放下？台鐵函覆成功路平交道警報作動原理，指當列車進入平交道啟動點時，警報機就閃燈及警鈴，再經6秒至8秒，入口方遮斷桿開始降下，4至6秒至水平位置，再經4秒至6秒，出口方遮斷桿開始降下。列車通過平交道進入另一端啟動點時，閃燈及警鈴停止，入出口的遮斷桿同時升起。

台鐵指出，1122車次北上列車7時55分到達基隆站，1141車次南下列車7時56分駛離基隆站。平交道因雙向列車交會頻繁，才會造成遮斷桿升起，閃燈和警鈴未解除的情況。台鐵已著手研究解決方案，在列車交會間隔時間過短時，維持警報狀態時遮斷桿不升起，直至列車完成交會均離開平交道，才解除警報和管制。

法官認為，平交道遮斷桿升起，但警鈴與閃光號誌持續作動時，基於維護鐵路安全，仍不得通過，通過即是違反道路交通管理處罰條例第54條第1款，「警鈴已響、閃光號誌已顯示仍強行闖越」，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

法官又說，道路交通安全規則只規定，遮斷桿升起後即可通過平交道，即遮斷器升起的客觀意義，是告知人民可以通過。無證據顯示許男得知警鈴及閃光號誌因後班列車將抵達提前作動，而遮斷桿在前班列車通過升起時仍不得通過，難認他有故意或過失，不應處罰，判決撤銷原處分。