柯文哲出庭作證 傳沈慶京、應曉薇等5名被告

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，上午傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問，合議庭同時傳喚沈慶京、應曉薇、李文宗、李文娟、端木正等5名被告詰問柯。

台北地院合議庭傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、精華會計師事務所會計師端木正行使詰問權。民眾黨前主席柯文哲在民眾黨主席黃國昌陪同下出席，受到支持者高喊加油，柯文哲邊走邊揮手致意。台北市議員應曉薇在女兒陪同下先準時出庭，一開庭即向合議庭表示，指今天早上母親生急病，並緊急打119送醫急救，家人已聯繫胞兄前去處理，不過胞兄還未抵達醫院，因此想向合議庭請假，應曉薇同時庭呈母親救護送醫的照片3張給審判長核實，審判長檢視後審問檢、辯意見，諭示由應曉薇的辯護人吳佳蓉詰問柯文哲。隨後應曉薇在女兒應佳妤攙扶下提早離開台北地院。 京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲（前排右）在民眾黨主席黃國昌（前排左）陪同下出席，受到支持者高喊加油，柯文哲邊走邊揮手致意。記者蘇健忠／攝影 京華城、政治獻金案上午開庭，威京集團主席沈慶京出庭，向關心他身體狀況的民眾拱手致意，感謝關心。記者蘇健忠／攝影 京華城、政治獻金案上午開庭，台北市議員應曉薇（右）到庭後因母親急病向合議庭臨時請假，在女兒應佳妤（左）攙扶下提早離開台北地院。記者蘇健忠／攝影