柯文哲作證應曉薇出庭請假「我媽今晨送醫」 審判長准了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問，台北市議員應曉薇出庭時陳報，稱母親上午緊急送醫急救，盼准假去醫院探視，並提供母親救護照，審判長准假，由其辯護人詰問柯。

應曉薇在女兒陪同下先準時出庭，一開庭即哭著向合議庭表示，指今天早上母親生急病，並緊急打119送醫急救，家人已聯繫胞兄前去處理，不過，胞兄還未抵達醫院，因此，想向合議庭請假「讓我先去看我媽媽好嗎？」

應曉薇同時庭呈母親救護送醫的照片3張給審判長核實，審判長檢視後審問檢、辯意見，諭示由應曉薇的辯護人吳佳蓉詰問柯文哲。