柯文哲作證！應曉薇母親上午突然癲癇送急診 她面露憂心趕出庭怕遲到

台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。柯文哲上午神情輕鬆，面對媒體詢問任何問題，僅微笑沒有回應，他在民眾黨主席黃國昌、立委張啟楷陪同下走進法院。

應曉薇的女兒應佳妤今上午主動向媒體指出，因為阿嬤（應曉薇的母親）早上身體非常不舒服，突然有一點癲癇發作，馬上叫救護車將阿嬤送往醫院，媽媽也在醫院陪阿嬤，現在在趕來法院的路上，因此會有一點遲到。她也透露，應曉薇今上午心情很緊張。

合議庭今也傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、精華會計師事務所會計師端木正行使詰問權。值得注意的是，詰問柯文哲等5名被告無人認罪，5名被告辯護人「做球」給柯證言的可能性，毫無懸念。

柯文哲案今年初分「金訴」案號審理後，扣除準備程序之勘驗、聲請證據調查之准否，自今年5月6日密集審理以來，迄已超過5個月，證據調查程序在檢、辯互有捨棄下已過半。

依合議庭審理計畫，11月4日傳證前木可公司會計何璦廷後，合議庭留下超過一個月的時間讓檢、辯準備「大辯論」資料，12月11日進入辯論程序，預計12月24日辯詰，再訂一審宣判庭期，依案子規模與重要性而言，結案後2至3個月宣判，應視為常態。

柯文哲所涉京華城、政治獻金案，檢方2024年12月26日依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯，多罪向法院求處28年6月有期徒刑，柯上月8日結束歷時逾一年羈押禁見的牢獄生活。

柯文哲不認罪，屢次聲稱檢察官甘當政治打手、再三批檢察官勾結媒體洩密，刑事案充斥極濃烈政治味；柯今登板上證人席，要藉作證機會為個人辯白。