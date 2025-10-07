影／台中男酒駕北區撞翻貨車...商品散落一地釀4人傷

台中市詹姓男子今天凌晨酒後開車載友，行經北區一處無號誌路口時，撞上已通過路口的貨車，詹車將貨車撞到側翻，貨車貨斗內的貨品散落一地，也造成詹男等4人受傷，警方調查，詹男酒精濃度已超標，將依公共危險罪送辦，另肇事原因待後續釐清。

第二警分局在今日凌晨1時16分獲報，北區陝西路、華美街路有車禍，經查，詹姓男子（32歲）駕駛休旅車載兩名乘客，沿華美街二段往北平一街方向行駛，當時林姓男子（27歲）駕駛貨車，沿陝西路往文心路三段方向行駛，雙方在無號誌路口發生碰撞，造成貨車右側翻覆，兩車車身明顯受損。

車禍造成詹男及乘客共3人與林男均手腳擦挫傷，都未送醫。

警方在現場實施酒測後發現，詹男酒測值已達每公升0.51毫克，明顯超過法定標準值，現場已調閱監視器畫面，將進一步釐清案情；全案將詹男依涉犯公共危險罪嫌帶回，移送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局長鍾承志表示，酒後駕車不僅危及自身安全，也威脅無辜用路人生命。呼籲民眾理性飲酒、拒絕酒駕，共同維護交通安全。