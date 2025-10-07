館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」新北檢今分案調查
網紅「館長」陳之漢本月5日在直播中談及兩岸議題時，一度激動表示「把賴清德狗頭斬下來」，並向中國大陸喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊！九三閱兵我也看了，我打從心裡佩服、認定中國世界第一。」由於總統府強硬表態，刑事局昨天已報請新北檢指揮偵辦，暫時由重大刑案專組處理。
由於昨天是中秋假期最後一天，全案將待今天上班日後，才能再分他字案調查，分案前的統籌、蒐證則先由重大刑案專組指揮警方進行，以掌握案件時效，未來不排除視辦案需要傳喚館長。
館長本月5日晚間直播評論台灣政治時事時，形容台灣政壇「每天跟連續劇一樣好看」，接著又在提及下架民進黨時，表示「要顛覆掉最大台獨分子民進黨」、要「斬首打擊、精確斬首」、「把賴清德狗頭斬下來」，激烈言論遭網友通報警方。
為此，總統府認為，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，但國家安全與元首維安不容任何挑戰，呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。昨天刑事局隨即表示，針對館長陳之漢涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全罪，偵七大隊已蒐集相關資料報請檢方指揮偵辦。
