鄭文燦涉貪案今下午開準備庭 桃園地院全新合議庭首曝光

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今午將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。

今天下午的庭訊，主要針對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。

這場會議被檢方列為被告鄭文燦收受500萬元賄款後，於這場會議的決策大逆轉，是鄭文燦得知自己遭司法機關監聽後，為了掩飾收賄犯行，而於同年3月1日通知緊急召開市長專案報告會議，決定將土地開發模式「一反先前一貫支持的市地重劃立場」，改採為公辦「一次區段徵收」的關鍵會議。