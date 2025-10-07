快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文燦涉貪案今下午開準備庭 桃園地院全新合議庭首曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦收賄案，去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今午將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。

今天下午的庭訊，主要針對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。

這場會議被檢方列為被告鄭文燦收受500萬元賄款後，於這場會議的決策大逆轉，是鄭文燦得知自己遭司法機關監聽後，為了掩飾收賄犯行，而於同年3月1日通知緊急召開市長專案報告會議，決定將土地開發模式「一反先前一貫支持的市地重劃立場」，改採為公辦「一次區段徵收」的關鍵會議。

據悉，今午勘驗會議音檔的準備程序由受命法官獨任即可，刑庭恐考量法官田時雨雖非司法新人卻也是司法官學院剛結業的菜鳥，於是由刑十一庭長兼審判長潘政宏親自下場掌控審判節奏；鄭文燦的律師團仍是施宣旭、錢建榮及鍾維翰，檢方蒞庭的陣容為主任檢察官呂象吾、公訴組邱健盛和61期李頎，原公訴組陳寧君回偵查組，承辦檢察官陳嘉義已調執行科，預計將出席旁聽。

歷經原審庭長、法官病倒請假，二度公開抽籤分案，更換法官波折，海基會前董事長鄭文燦暌違二個月今午將再度出庭，勘驗最後一場案關會議的音檔紀錄。記者陳恩惠／攝影
歷經原審庭長、法官病倒請假，二度公開抽籤分案，更換法官波折，海基會前董事長鄭文燦暌違二個月今午將再度出庭，勘驗最後一場案關會議的音檔紀錄。記者陳恩惠／攝影

司法官 鄭文燦 收賄

延伸閱讀

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

鄭文燦貪汙案同案被告人境管將屆 台塑前大老三度境管8月

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

相關新聞

柯文哲作證應曉薇出庭請假「我媽今晨送醫」 審判長准了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問，台北市議員應曉薇出庭時陳報，稱母親...

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」新北檢今分案調查

網紅「館長」陳之漢本月5日在直播中談及兩岸議題時，一度激動表示「把賴清德狗頭斬下來」，並向中國大陸喊話「兄弟我等你，真的...

影／台中男酒駕北區撞翻貨車...商品散落一地釀4人傷

台中市詹姓男子今天凌晨酒後開車載友，行經北區一處無號誌路口時，撞上已通過路口的貨車，詹車將貨車撞到側翻，貨車貨斗內的貨品...

柯文哲出庭作證 傳沈慶京、應曉薇等5名被告

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，上午傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問，合議庭同時傳喚沈慶京、應曉薇、李...

柯文哲作證！應曉薇母親上午突然癲癇送急診 她面露憂心趕出庭怕遲到

台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。柯文哲上午神情輕鬆，面...

京華城案 柯文哲被告轉證人由檢辯交互詰問

台北地院審理京華城案，今天上午將傳喚前台北市長柯文哲到庭作證，這是柯文哲首度由被告身分轉為證人，由檢辯交互詰問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。