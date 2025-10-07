聽新聞
鄭文燦涉貪案今下午開準備庭 桃園地院全新合議庭首曝光
海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今午將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。
今天下午的庭訊，主要針對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。
這場會議被檢方列為被告鄭文燦收受500萬元賄款後，於這場會議的決策大逆轉，是鄭文燦得知自己遭司法機關監聽後，為了掩飾收賄犯行，而於同年3月1日通知緊急召開市長專案報告會議，決定將土地開發模式「一反先前一貫支持的市地重劃立場」，改採為公辦「一次區段徵收」的關鍵會議。
據悉，今午勘驗會議音檔的準備程序由受命法官獨任即可，刑庭恐考量法官田時雨雖非司法新人卻也是司法官學院剛結業的菜鳥，於是由刑十一庭長兼審判長潘政宏親自下場掌控審判節奏；鄭文燦的律師團仍是施宣旭、錢建榮及鍾維翰，檢方蒞庭的陣容為主任檢察官呂象吾、公訴組邱健盛和61期李頎，原公訴組陳寧君回偵查組，承辦檢察官陳嘉義已調執行科，預計將出席旁聽。
