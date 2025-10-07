計程車司機聽乘客言硬開 車泡水損百萬 法官一句話判他敗訴

嘉義一名計程車司機，去年颱風夜載客行經積水路段時，因乘客堅持「水不深，可以過」，司機一時心軟照辦，結果車輛泡水拋錨，維修與損失金額高達百萬元。車主事後氣不過，提告2名乘客求償，但法院認為，有經驗的職業駕駛卻聽從乘客「外行指導內行」，判決敗訴，全案可上訴。

這起事件發生於去年7月25日晚間，當時凱米颱風侵襲台灣，嘉義地區風雨不斷。原告林女出資購買計程車，由其丈夫侯姓司機駕駛，接獲叫車任務前往嘉義市7-ELEVEN新嘉商門市，載黃姓、鄧姓2名乘客前往蒜頭糖廠蔗埕文化園區。

車行至嘉58鄉道時，路面因豪雨積水嚴重，侯男停車表示「不敢過」。但乘客認為積水不深，還下車查看，表示「水只到鞋跟」、「車子應該過得去」，並口頭向司機說如果車子壞了會負責維修費。侯男在雙方僵持幾分鐘後，最終聽信乘客建議繼續往前開，結果車子開進水區後不久就拋錨泡水，損失慘重。

事後車主向2名乘客提告，主張他們明知積水風險仍堅持前行，導致車輛損壞，應連帶賠償維修、拖吊與停駛損失共計105萬餘元，並聲請假執行。不過，被告堅稱，行車決定權在司機手上，他們並未強迫，且事發途中曾要求司機迴轉，是司機自行判斷繼續往前開才釀禍。

嘉義地方法院調閱Google地圖並實地比對後發現，司機在距離拋錨地點約500公尺前，乘客其實已要求迴轉；而當地道路寬度足夠，要掉頭並不困難。法院認為，身為有經驗的職業駕駛，司機本應自行判斷行車安全，卻聽從乘客「外行指導內行」，才導致損害發生，因此責任應由司機自行承擔。