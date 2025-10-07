快訊

過完中秋2死囚聲請再審今開庭 一個「中山之狼」、一個縱火害5命

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

死囚「中山之狼」徐偉展、犯下基隆「女人心卡拉ＯＫ店」縱火5死案的林旺仁聲請再審，台灣高等法院今將開訊問庭。憲法法庭去年作出憲判8號判決，嚴格限縮死刑適用與執行條件，當時37名聲請釋憲的死囚中，有3人暫時拿到「免死金牌」，有中度精神障礙手冊的林旺仁即為其一。

徐偉展和潘姓表弟（判刑20年定讞）1996年10月10日深夜，在台北市延平北路偷了一台計程車，由徐駕車，潘裝酒醉躺在後座，尋找作案目標。兩人在士林搭載柯姓女子，以手銬銬住柯女，將車開到新店平廣路的廢棄屋，強劫柯女身上現金4千多元及金飾、手表。擔心事跡敗露，兩人將柯女帶到附近產業道路的香蕉林，先電擊、再勒頸，柯女窒息死亡，兩人挖掘坑洞埋屍。

徐偉展2011年被判死刑確定，檢察官原本依徐的自白，認定柯女遭性侵，但因從柯女屍體採得的檢體無法證實，而未論罪。徐除殺害柯女外，也被控在1996年6月間搶劫強姦高姓女子，10月間再與潘姓表弟、賴姓少年用計程車綁架張姓、莊姓2名女子，且連續強姦兩人；其中張女懷有身孕。

憲判8號判決限縮死刑適用和執行條件，並指名沈岐武、林旺仁和「驚世媳婦」林于如3人在相關機關修法前，不能執行死刑。

家住宜蘭的林旺仁，認為妻子拋家棄子到基隆卡拉ＯＫ店上班，數度打電話到店裡質問，和店內的員工起爭執，決定縱火洩憤。2004年6月16日傍晚，林買了30元汽油裝入寶特瓶；晚上9點42分將裝有汽油的塑膠袋丟向基隆市義一路「女人心卡拉ＯＫ店」的樓梯間，再以打火機點燃後逃離，造成5死5傷慘劇。

法院審理時，林旺仁在法庭上雙手交叉胸前說，「不知法院為何一拖再拖，我有神精病，我最大」；一再以腦部曾經受傷，會忘記事情，以精神病卸責。2011年11月，最高法院判林死刑定讞。

憲判8號理由中指出，林旺仁領有中度精神障礙手冊者，他和「情感性精神病」患者沈岐武、有憂鬱症和睡眠障礙的林于如在2024年9月20日憲法法庭判決出爐2年內，不會被槍決。

死囚林旺仁2004年6月16日在基隆巿義一路縱火，造成5死5傷慘劇。資料照片。記者牟玉珮／攝影
徐偉展1996年10月10日強劫柯姓女子現金4千多元及金飾、手表，擔心事跡敗露，和潘姓表弟將柯女帶到新店山區殺人滅口，挖坑埋屍，遭處死刑。徐聲請再審，高院今開庭審理。圖／本報記者翻攝
