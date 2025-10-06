蒙面泥水工只搶走檳榔攤老闆娘LV包內672元 這原因被重判5年半

宜蘭42歲游姓泥水工疑似積欠債務，蒙面行搶檳榔攤老闆娘名牌包，只取走包內672元；警方接獲報案後1個半小時逮到游男，移送法辦。宜蘭地方法院最近審查終結，認定游男涉犯強盜罪，而非搶奪，被害人因無法抗拒而遭到取財，法官重判游男有期徒刑5年6月。

事發在宜蘭市中山路1家檳榔攤，今年5月20日凌晨2時許，1名戴著黑色頭套男子進入檳榔攤，將顧店的29歲老闆娘壓制沙發上，用手摀住嘴巴，趁機搶走LV包；老闆娘不甘名牌包被搶，拉扯過程趁機取回包包，同意把包包內的所有現金交給游男，算算只有672元，老闆娘還告訴游男不會報警。

檳榔攤業者最後還是報警，宜蘭警分局接獲報案，不到1個半小時逮到嫌犯送辦；游男坦承犯案，但辯稱是「搶奪」，並非「強盜」。

宜蘭地院法官根據檳榔攤的監視器畫面，游嫌把老闆娘壓制在沙發上，還用手摀住嘴巴，讓她無法呼救，認定屬於強暴壓制的強盜手段，判他5年半，全案可上訴。