曾被警拉扯喊「救命」！啦啦隊女神「闕闕」被爆涉洗錢遭判刑

本名闕婉玲的職籃台新戰神啦啦隊女神「闕闕」7月曾發文指控，在桃園中壢街頭遭警察包圍拉扯，讓她嚇到喊救命，警方當時澄清僅是盤查可疑移工。「闕闕」今天被爆出涉犯洗錢防制法，將帳戶交給詐團成員詐取99萬2千元，還想將錢提領出來購買虛擬貨幣。桃園地院依洗錢未遂罪判有期徒刑3月，併科罰金3萬元。

依據桃園地院刑事判決，「闕闕」在2023年11、12月間某日，將其名下渣打國際商業銀行帳號，交付詐騙集團成員使用，詐團成員接著於2023年12月間某日，向張姓投資者施以投資詐術，對方陷於錯誤，於2024年1月5日將99萬2千元匯入渣打銀行帳戶。

「闕闕」接著又依照詐騙集團成員指示，於2024年1月5日同日下午欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，意圖使詐騙集團順利隱匿不法所得來源與去向，好在渣打銀行帳戶因風險控制限制提領，而洗錢未遂。

針對相關犯罪事實，「闕闕」坦承不諱加上張姓受害者提出對話紀錄、郵政跨行匯款申請書、渣打銀行帳戶開戶及交易明細等資料佐證，事證明確。

法官審酌，「闕闕」坦承犯行且無犯罪所得，符合減刑要件，加上詐欺款項均未經提領或轉出，已達詐欺取財既遂程度，以洗錢未遂論之。