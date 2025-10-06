快訊

曾被警拉扯喊「救命」！啦啦隊女神「闕闕」被爆涉洗錢遭判刑

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園即時報導

本名闕婉玲的職籃台新戰神啦啦隊女神「闕闕」7月曾發文指控，在桃園中壢街頭遭警察包圍拉扯，讓她嚇到喊救命，警方當時澄清僅是盤查可疑移工。「闕闕」今天被爆出涉犯洗錢防制法，將帳戶交給詐團成員詐取99萬2千元，還想將錢提領出來購買虛擬貨幣。桃園地院依洗錢未遂罪判有期徒刑3月，併科罰金3萬元。

依據桃園地院刑事判決，「闕闕」在2023年11、12月間某日，將其名下渣打國際商業銀行帳號，交付詐騙集團成員使用，詐團成員接著於2023年12月間某日，向張姓投資者施以投資詐術，對方陷於錯誤，於2024年1月5日將99萬2千元匯入渣打銀行帳戶。

「闕闕」接著又依照詐騙集團成員指示，於2024年1月5日同日下午欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，意圖使詐騙集團順利隱匿不法所得來源與去向，好在渣打銀行帳戶因風險控制限制提領，而洗錢未遂。

針對相關犯罪事實，「闕闕」坦承不諱加上張姓受害者提出對話紀錄、郵政跨行匯款申請書、渣打銀行帳戶開戶及交易明細等資料佐證，事證明確。

法官審酌，「闕闕」坦承犯行且無犯罪所得，符合減刑要件，加上詐欺款項均未經提領或轉出，已達詐欺取財既遂程度，以洗錢未遂論之。

法官也認為，「闕闕」參與詐騙犯行部分，不僅提供帳戶給詐欺份子使用，更參與後續的提領行為，為詐欺取財罪、洗錢未遂罪的直接正犯，但念其短於思慮，誤蹈刑章，依共同犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項的洗錢未遂罪，處有期徒刑3月，併科罰金3萬元。緩刑2年。並沒收已匯入渣打銀行的洗錢標的99萬2千元。

職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕今年7月於網路社群發文表示，日前夜間走在桃園市中壢區中平商圈，被奇怪外籍人士盯上，因此快步要離去，怎料突然3位男子將她圍住，口中一直喊著police。記者翁唯真／翻攝
職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕今年7月於網路社群發文表示，日前夜間走在桃園市中壢區中平商圈，被奇怪外籍人士盯上，因此快步要離去，怎料突然3位男子將她圍住，口中一直喊著police。記者翁唯真／翻攝

洗錢 詐騙集團 帳戶

