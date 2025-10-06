館長直播嗆「把賴清德的狗頭斬下來」 刑事局蒐證報新北檢指揮偵辦

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局今表示，於直播公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，由偵七大隊蒐集相關事證，報新北地檢署指揮偵辦。

刑事局表示，我國作為成熟民主國家，憲法保障人民之言論自由為不可或缺之基本權利；然而，任何自由皆非毫無界限，言論自由的行使，必須建立在尊重他人權益、不煽動暴力與不危害公共安全的基礎之上；網路空間並非法外之地，所有發言均須受法律規範，行為人必須為其言論負起相關法律責任。

刑事局指出，呼籲社會大眾，應理性辨識網路訊息，切勿模仿、散播或助長任何違法之言論，民主社會的珍貴價值在於理性溝通與相互尊重，絕不容許以暴力言論破壞社會秩序，請民眾共同維護優質的網路環境，並堅守法治底線，勿因一時情緒而以身試法。