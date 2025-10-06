偷剪台積電電線釀爆炸 男渾身是血爬車逃命遭判刑

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹巫男去年深夜開車到寶山鄉台積電F20廠外意圖竊取高壓電線變賣，但卻在過程觸電引爆電箱渾身是血，巫男忍痛爬回車上想逃跑，最終卻因傷重昏迷，遭報警送醫。新竹地院依攜帶兇器毀壞安全設備竊盜未遂罪判刑5月。

判決書指出，巫男去年6月5日凌晨1時許，到台積電F20廠某工地門口意圖竊取電線變賣，他持老虎鉗先剪斷高壓電箱鎖頭，打開鐵門後剪損電線，但過程引發短路觸電，電箱爆炸

台電檢修人員接獲通報10分鐘內到場，發現巫男滿身是血坐在一旁，台電人員讓巫男先坐在車上，檢查後發現自家公司電箱無異狀，卻看到台積電其中一座電箱門被打開，地上遍布血跡、老虎鉗及壞掉的鎖頭，未料他一轉身準備報案，巫男就已駕車離去。

巫男辯稱當晚豪雨，他在車內休息等早上上班，因為聽到鐵門碰碰聲，想把門關起來，結果就被電到「麻麻的定住」，衣服還在燃燒，也流了不少血，只能癱坐在一旁。當時恰有台電維修人員經過，他求助對方幫忙叫救護車，但對方只顧檢查電箱沒有理會，他等了一會兒後，才自行爬回車上開車離開。

巫男說，他離開後沿路開車尋求協助，「看到好像是大公司，就請人幫我叫救護車」。當時右手幾乎不能動、眼前一片模糊，直到有人替他報案叫救護車後，便陷入昏迷。

法官調查，該電箱平時上鎖，不會無故觸電，且電線剪損造成電力異常，與巫男受傷離場之時空緊密，難屬巧合，加上現場未見他人，認定即為行竊者。且巫男觸電後未留在現場等救援，反駕車離去之行為，亦與一般單純受傷者不同。最終依攜帶兇器毀壞安全設備竊盜未遂罪判刑5月，易科罰金15萬。

新竹巫男去年深夜開車到寶山鄉台積電F20廠外意圖竊取高壓電線變賣，但卻在過程觸電引爆電箱渾身是血。示意圖／報系資料照
台積電 救護車 台電 竊盜 爆炸

