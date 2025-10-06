他嗆若變賣老父母黃金房產「乎你全家死光光」 大嫂提告求償判賠3萬元

楊姓女子為了公公的照顧問題，與藍姓丈夫的三弟發生口角，對方怒罵三字經，更稱「恁爸保證乎妳全家死光光」；楊女提告心生畏懼，求償15萬元，藍反控大哥大嫂要變賣父母黃金、房產，取走價款才會情緒激動，台南地院台南簡易庭仍判決他要賠償精神慰撫金3萬元。

楊姓女子提起侵權行為損害賠償訴訟指出，藍姓丈夫是家中長子，丈夫還有二個弟弟，去年8月間，她們夫妻與丈夫弟弟討論老父親照顧問題，三弟因意見分歧，大發雷霆，長時間以國罵三字經如「幹」、「幹你娘」、「幹你娘，拜託，當我白癡嗎」問候。

楊女表示，三弟更以手指不斷指向她並恫嚇「我跟妳講，妳再亂我（以手指揮舞警告），我一定讓妳們付出代價」、「我看妳多麼能被幹（以手指揮舞警告），恁爸一定跟妳拚到底」、「你勿艾乎我活，恁爸保證乎妳全家死光光」等，及步步向楊女逼近叫罵。

楊女認為，當日是在討論是否要將老父親送到養護中心照顧，但三弟主張的單位並不適合，三弟便稱她們白目刻意搗亂，說話越來越難聽，髒話連發；三弟直到挨告才聲稱不是在罵她，是罵大哥，但之前從未作出解釋，且她丈夫跟母親都有要求三弟向她道歉。

楊女主張，三弟行為讓她心生畏懼，因而罹患焦慮症、身心性失眠症，更導致原本患病症狀加劇；迄今仍因過於害怕，而不敢與三弟有所接觸，每每回想均感到心跳加速、呼吸急促、手發抖，她請求三弟應賠償精神慰撫金15萬元。

藍姓三弟抗辯，大哥大嫂長期住在桃園，老父老母與二哥住在高雄，他住在台南，父母親平常的生活起居照顧及生活費用供應都是由二哥及他負責；在討論父親未來入住地點安排，因大哥大嫂堅持要將父親單獨帶到新竹一間五星級安養中心，費用每月要7萬多元。

藍指出，大哥大嫂不願共同負擔支出，竟主張變賣母親黃金、解除母親名下定存，再將父親名下房屋賣掉，取得的全部價款由他們保管；父母親聽聞後均表反對，他不甘自己台南工作與高雄照顧雙親二地跑，負擔開銷又照顧父母，大哥大嫂卻一心謀劃變賣父母資產。

藍聲稱，因深感心力交瘁才會對著大哥說出相關言語，他不是對大嫂講，大哥也有對他講類似話語，大嫂不是當天言語糾紛參與者，他都是針對大哥；且之後大哥大嫂仍繼續留在家中，並未離開，可見沒有因相關言語而擔心受怕，且大嫂提出恐嚇告訴，檢方已處分不起訴。

法院認為，楊姓女子指控丈夫的三弟有講出相關言語，經提出錄影為證，勘信為真實；其中髒話部分，因屬於對於處理父母親照護議題一事表示不滿，且並無其他家屬以外人士，即使言詞不雅，尚難認楊女名譽權受到貶損。

然而，其他稱「付出代價」、「保證全家死光光」等，且手指楊女，已然是在預告將以侵害財產或生命、健康方式讓對方感到痛苦，顯已使楊女感到恐懼、不安全感，已侵害其自由權；審酌楊女職業為公務員，藍姓三弟為公司負責人，精神慰撫金賠償以3萬元為適當。