分手6年警察前男友傳訊聊色反招來元配質問 正妹上網公審下場曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓女子和擔任警察的前男友分手，男警結婚後私訊給邱女「想聊性愛話題」，訊息被男警妻子發現後致電質問邱女，邱女將這段過程以「跟前任男友分手後的六年，被他的老婆告到法院了」為題PO上網路，反被告違反個資法，一、二審判邱女3月徒刑，得易科罰金確定。

判決指出，邱姓女子於2023年3月23日至同年6月21日，在知名論壇上發表「跟警察男友分手六年後，被他的老婆告到法院了」，並將每次進度更新。

邱女發文指出，2017年她與男警在網路認識，交往三個月覺得遠距離不適合快速分手，也多次拒絕對方挽回，但仍是朋友關係。

2020年男警結婚後，兩人未再碰面，但她本身穿著風格較性感，男警看到後會回覆她限時動態。某日邱女接到男警私訊，問她「是否要聊色」，她回說「你老婆不是管很緊嗎？」、「你沒有被盜帳號嗎？」，接著男警老婆就用他社群帳號來電，質問邱女是否與丈夫有不正當對話，她回罵老婆：「妳有病」，不久後就接到傳票通知。

由於邱女的發文有點名男警及男警妻任職的分局，引起網友熱烈討論，還有人幫忙整理懶人包方便閱讀，甚至打電話灌爆分局。

男警夫妻不滿邱女發文公審，告邱女違反個資法，高雄地方法院審理時，邱女喊冤稱只是抒發心情，且男警和他老婆的個資都有打馬賽克，沒有損害他人利益。

不過法官檢視發文內容，發現邱女文中曾提及「給OO分局的這對警察夫妻」、「致OO分局的夫妻警員」，揭露員警夫妻2人的職業以及工作地點。

另外，文中還說「同樣在110年的年中，O男O女奉子成婚，在10月時小孩出生」、「O男請了半年的育嬰假」等，已侵害男警生活私領域，依非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪判刑3月，得易科罰金。

邱女、檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為邱女文章雖未指名道姓，但根據她揭露的資訊，已可直接識別男警夫妻2人，對2人生活安寧、社交活動等方面造成相當程度困擾。

合議庭認定邱女發文已侵害男警生活私領域，考量邱女發文造成影響，原審判刑3月未逾越法定刑度，亦與罪刑相當原則無悖，駁回檢方、邱女上訴，維持原審刑度確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

