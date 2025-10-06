台中女房仲染人夫同事 她父母下跪向正宮道歉…一審判賠10萬

屋頂平台誰能使用？是公共的嗎？新北市蘆洲區李姓男子名下有幢5層樓的房子，其中3樓與1樓先後贈與2個兒子，2018年7月又將5樓賣給楊姓夫妻，楊姓夫妻在買屋後，更換建物頂樓增建的大門門鎖、鑰匙，單獨使用屋頂平台，引發原屋主2名兒子不滿。2022年，李的2名兒子、1名兒媳提排除侵害訴訟，要求楊姓夫妻拆除頂樓加蓋部分，將屋頂還給「全體共有人」，還要在返還平台前，按月給付3人「不當得利」金額。 不過，3名原告從新北地院、台灣高等法院打到最高法院，卻「一路敗」，最高法院9月3日裁定上訴駁回，他們確定無法使用屋頂平台。 聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者全解析，歡迎訂閱分享。

