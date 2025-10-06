聽新聞
台中女房仲染人夫同事 她父母下跪向正宮道歉…一審判賠10萬
台中市朱姓女子從事房仲工作，在今年間與另名已婚男同事有染，同事妻子接獲不知名人士傳訊告知後，從丈夫手機內發現朱女與丈夫的私密照，互稱「寶寶」，正宮向朱女求償100萬元，雙方協調時，朱女拒不道歉，但朱女父母則下跪向正宮道歉，一審判朱女要賠10萬元。
台中市一名已婚人妻與丈夫結婚3年多，丈夫從事房仲工作，今年初人妻接獲不知名人士傳LINE訊息告知，丈夫與朱姓女同事有染，她找上朱女質問，朱女否認，還辯稱是前男友分手後捏造不實資訊以報復，但也要朱女轉達其前男友，不要再騷擾她與丈夫。
正宮仍懷疑，在今年3月間察看丈夫手機時，在手機內發現朱女與丈夫的私密照片，甚至互稱「寶寶」，正宮質問丈夫後，丈夫坦承外遇，正宮隨後找出朱女對質，因朱女不願道歉，由朱女父母向正宮下跪道歉。
正宮向台中地院以侵害配偶權為由，求償100萬元，不過朱女辯稱，人夫知道她年初與男友分手後產生糾紛，人夫得知後溫柔送花告白，協助處理糾紛，還稱與妻子已分房感情不睦，有離婚想法，她才會一時昏頭，而且雙方協調時，她與母親都有下跪向正宮道歉，不是正宮所說都不道歉，有心彌補但求償金額過高。
台中地院審酌雙方資力、社會地位、侵權時間，以及正宮受痛苦程度等相關情狀後，判朱女得賠10萬元，仍可上訴。
