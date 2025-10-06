男的以為女的在追他怒告跟騷 法官打臉：她只是住附近

高雄一名女子在某民間社團結識另名男志工，由於兩人時常在住家附近相遇，讓男方以為女方想要追求他，嚇得報警告女方跟騷，橋頭地院審理後，法官認為兩人住家距離僅500公尺，生活圈高度重疊，且女方並未對男方有好感，判女方無罪。

判決指出，2021年間女方在某民間社團結識男方，自2022年3月起，男方都會在住處附近的公園偶遇女方，由於次數太頻繁，讓男方感覺女方刻意營造「巧遇」，甚至連他遛狗時，女方都會現身且提前準備食物餵狗狗。

有次女方還準備早餐送給男方，讓男方感覺女方有想要追求他，但製造偶遇已經影響到他生活，報警提告跟騷，橋頭地檢署也認為女方行為符合跟騷法構成要件，偵結將女方起訴。

女志工挨告後喊冤，「我每天會去男方住家旁的公園是為了運動，而且要去協會當志工，本來就會經過男方住家旁，這是我平常生活軌跡，並不是特別走到他家前面」。

橋頭地院法官調查發現，女方住家與男方住所僅７分鐘步行路程，且自救會就位於男方家旁，女方往返自救會、運動或餵養流浪狗時經過屬合理範圍。

另外，依據男方提出的照片與影片，並未見女方有尾隨、守候或直接干擾情形，反而有畫面顯示是男方駕車尾隨女方錄影蒐證；另依據兩人共同好友說法，女方並未提過對男方有好感。