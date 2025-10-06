獨／台中4國小女童用黃金葛毒男同學 一審判家長得賠6萬1800元

台中市一所國小在2年前爆發四名女學童，因不滿男同學的言行，在男童的水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適，家長認涉案4名女童中，已有1人認錯道歉，所以對另外3名女童及家長，求償百萬元的慰撫金與醫藥費，案經台中地院審理多時，近日審結，判3名女童及家長要賠償6萬1800元

台中市一所國小的4名五年級女學童，因不滿同班男同學的言行與騷擾，涉在2023年4月間，謀議對男同學下毒，涉案女同學將具有毒性的「黃金葛汁」在同年4月27日攜帶到學校後，摻入男童的水壺內，導致男童飲用後有嘔吐、腹瀉、嘴麻症狀。

同年5月4日，因涉案女同學見男同學飲用黃金葛汁後，未出現明顯異狀，又準備再將黃金葛汁摻入男同學的水壺內，但被其中一名女學童制止，同年月11日，因涉下毒的女同學座位底下還有裝有黃金葛汁的玻璃瓶，被毒害的男童發現後，通報校方處理。

被毒害的男童家長循校內管道釐清狀況，得知有4名女童謀議毒害兒子，並由其中一名女童下手，但其中一名謀議的女童事後已向男童及家長致歉，被害男童家長即僅針對涉案的3名女童及家長提出民事損害賠償，求償101萬5050元的醫藥費、精神撫慰金。

台中地院歷經2年審理，近日審結，認定涉案3名女童的滴入黃金葛的行為，已讓男童產生焦慮、恐慌不安、情緒低落等心理負面情緒，堪認健康權已受到侵害，女童及其家長需負侵權損害賠償責任，審酌涉案情節與雙方資力後，判涉案女童及家長得賠6萬1800元，仍可上訴。