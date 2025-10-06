榮民婚後房產馬上遭過戶 法界：情感詐欺 舉證有難度

高雄一名九旬榮民婚後將房產過戶給妻子，引發離婚訴訟和討回房產紛爭，法官認定他自願贈與房產判他敗訴；法界指出，除非老榮民可證明張姓女子一開始就「假意交往」，否則很難構成詐欺罪，後續恐仍不利進一步拿回房產。

老榮民將房產過戶給張女後，再提起撤銷贈與訴訟；高雄地方法院審理時，法官依據榮民與張女對話，加上當初過戶時，戶政人員也曾去電詢問榮民意思，且委託書等文件都是榮民親簽，認定當時他有贈與真意，最後判老榮民敗訴。案件目前仍在高雄高分院審理中。

高雄地檢署前檢察官、律師范家振表示，詐欺罪的構成要件在於「施用詐術，使人陷於錯誤而交付財物」，也就是必須證明對方「一開始就有詐騙意圖」，以老榮民例子來說，張女確實有照顧事實，要舉證她一開始接近榮民是為行騙，恐怕不容易。

范家振說，情感糾紛衍生的財產問題，實務上最常見是當時有贈與真意，事後雙方可能發生爭執，才有後續想要撤銷贈與等問題，老榮民當時親簽文件，也同意將房產完成過戶，即便事後反悔，也難以證明在贈與當下是陷於錯誤才完成過戶。

他說，情感詐欺在實務上成罪機率很低，除非對方是用同一手法騙了很多人，否則以單一個案來說，若一方主動贈送手機、項鍊等禮物，或雙方結婚後為共同生活購屋、贈與財產，這些都屬於基於感情信任的贈與行為，要舉證對方是施詐不容易。