聽新聞
0:00 / 0:00

榮民婚後房產馬上遭過戶 法界：情感詐欺 舉證有難度

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄一名九旬榮民婚後將房產過戶給妻子，引發離婚訴訟和討回房產紛爭，法官認定他自願贈與房產判他敗訴；法界指出，除非老榮民可證明張姓女子一開始就「假意交往」，否則很難構成詐欺罪，後續恐仍不利進一步拿回房產。

老榮民將房產過戶給張女後，再提起撤銷贈與訴訟；高雄地方法院審理時，法官依據榮民與張女對話，加上當初過戶時，戶政人員也曾去電詢問榮民意思，且委託書等文件都是榮民親簽，認定當時他有贈與真意，最後判老榮民敗訴。案件目前仍在高雄高分院審理中。

高雄地檢署前檢察官、律師范家振表示，詐欺罪的構成要件在於「施用詐術，使人陷於錯誤而交付財物」，也就是必須證明對方「一開始就有詐騙意圖」，以老榮民例子來說，張女確實有照顧事實，要舉證她一開始接近榮民是為行騙，恐怕不容易。

范家振說，情感糾紛衍生的財產問題，實務上最常見是當時有贈與真意，事後雙方可能發生爭執，才有後續想要撤銷贈與等問題，老榮民當時親簽文件，也同意將房產完成過戶，即便事後反悔，也難以證明在贈與當下是陷於錯誤才完成過戶。

他說，情感詐欺在實務上成罪機率很低，除非對方是用同一手法騙了很多人，否則以單一個案來說，若一方主動贈送手機、項鍊等禮物，或雙方結婚後為共同生活購屋、贈與財產，這些都屬於基於感情信任的贈與行為，要舉證對方是施詐不容易。

高雄市 榮民 房產 撤銷贈與 離婚 詐欺

延伸閱讀

普通保護令要等近52天 法界人士籲分案加速審理

93歲榮民新婚滿9天 妻子火速過戶房產讓他最後只能住榮家

迎接中秋佳節！榮服處與金門農工學生手作蛋黃酥 分送給榮民傳遞社會溫暖

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

相關新聞

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

台中市戴姓男子在1994年間逃兵，家屬通報失聯，迄今已31年，家屬聲請宣告死亡，台中地院審理時，戴男父親證稱，兒子懇親會...

對同學下毒判賠 學者：教孩子懂得道歉、負責最重要

台中市某國小女童涉對男同學下毒案件，校方和司法介入二年仍無法促使雙方和解，有三名女童與家長被判賠六萬餘元；法界認為「民事...

榮民婚後房產馬上遭過戶 法界：情感詐欺 舉證有難度

高雄一名九旬榮民婚後將房產過戶給妻子，引發離婚訴訟和討回房產紛爭，法官認定他自願贈與房產判他敗訴；法界指出，除非老榮民可...

獨／台中4國小女童用黃金葛毒男同學 一審判家長得賠6萬1800元

台中市一所國小在2年前爆發四名女學童，因不滿男同學的言行，在男童的水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適，家長認涉案4...

93歲榮民娶妻後房產9天遭過戶 最後住進榮家

高雄鳳山一名九旬榮民三年前與照顧他八年的張姓女子結婚，未料婚後張女火速將他的房子完成過戶並回旗山老家，老榮民最後入住榮民...

台中3國小女童毒男同學未道歉 判賠6萬

台中市某國小四名女學童二年前涉在同班一名男同學水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童不適就醫；四名女童中一人和家長事後認錯道歉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。