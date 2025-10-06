聽新聞
93歲榮民娶妻後房產9天遭過戶 最後住進榮家

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

93歲的榮民迎娶張姓女子，結果婚後9天，張女就將伯伯的房子完成過戶並回旗山老家，他提告訴請離婚獲准，但被張女奪走的房產，法官認定是同意贈與，判他敗訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
93歲的榮民迎娶張姓女子，結果婚後9天，張女就將伯伯的房子完成過戶並回旗山老家，他提告訴請離婚獲准，但被張女奪走的房產，法官認定是同意贈與，判他敗訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

高雄鳳山一名九旬榮民三年前與照顧他八年的張姓女子結婚，未料婚後張女火速將他的房子完成過戶並回旗山老家，老榮民最後入住榮民之家；他提告訴請離婚獲准，另主張返還房產，但法官認為是同意贈與，判他敗訴。

判決指出，老榮民獨居，張女見他一人生活，二○一四年起經常照顧他，老榮民原希望張女嫁給兒子，但兒子長年在外，且他平時受張女照料，二人二○二二年四月十六日結婚，當時他已九十三歲。

婚後三天，張女要求將鳳山的房子送給她，老榮民於是將所有權狀及印鑑章、身分證正本交給張女，婚後九天房子就完成過戶；房子過戶才三天，張女便跑回旗山老家，二人婚後十三天便分居，老榮民因無人照顧，由兒子接回照顧，隔年四月入住榮民之家。

老榮民事後懷疑張女為了房產才接近照顧他，分別向高雄地方法院、高雄少年及家事法院提起撤銷贈與及訴請離婚之訴。

離婚訴訟開庭時，老榮民到庭陳述「當初結婚是希望跌倒時有人叫救護車，有人照顧我，可是她有另外的心態，她想要我的房子，她什麼事情都不告訴我，我跟她格格不入」。

張女則說，房子送她是當初結婚條件，過戶用的印鑑、身分證件，都是老榮民親手交給她，戶政及地政機關人員都確認過；她會回旗山是因為感冒，等她回到鳳山時，老榮民已被兒子接走，去年老榮民還有回家幾次，兩人相處融洽，他會提離婚是子女要求。

家事法官認為，張女明知老榮民有照顧需求卻毫不關心，未顧及夫妻情義更有違倫常，分居期間不曾主動探視、關心，夫妻義務已名存實亡，准許二人離婚。

撤銷贈與部分，高雄地院民事庭認為，當初建物移轉的委託書、土地登記書都是老榮民親簽，且戶政人員曾向他聯繫，確認無誤後才核發印鑑證明，應有贈與房產之真意，判決老榮民敗訴，無法討回房產。

高雄市 榮民 離婚 房產 獨居 撤銷贈與

