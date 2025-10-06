對同學下毒判賠 學者：教孩子懂得道歉、負責最重要

台中市某國小女童涉對男同學下毒案件，校方和司法介入二年仍無法促使雙方和解，有三名女童與家長被判賠六萬餘元；法界認為「民事求償」會有遏阻力，學者則認為不論學校或家庭都應思考如何教育「互相尊重」，教導學童懂得理解、懂得道歉與負責，才是最重要課題。

教育部校園事件處理會議調查人才庫成員何松山說，依過去調處類似糾紛經驗，不論加害方或受害方，常會糾結在「釐清事實與究責」；部分家長得理不饒人，反而加劇雙方及校方間衝突，不利於校園教育強調的「修復關係」。

何松山認為，求學過程中或多或少與人發生衝突，如何在教育中建立「互相尊重、友善相處」觀念，不論加害方或受害方學童，如何懂得理解，懂得道歉與負責，才是需要學習的最重要課題。

律師陳宗元說，少年事件處理法二○一九年六月修法上路，刪除七歲以上未滿十二歲兒童適用該法，刑法也規定，未滿十四歲人觸犯刑法行為不罰，主要是依據聯合國一九八九年「兒童權利公約」而來，以站在教育與輔導立場，處理兒童觸法行為。

陳宗元說，國小學童涉及傷害、恐嚇、妨害名譽時，通常建議家長先透過校內申訴管道，無法獲得滿意結果再循民事途徑，透過對法定代理人求償，達到對涉案學童管教的約束力，另外也會由校方、社工針對學童行為加以導正、約束。

律師陳彥价也認為，此類糾紛通常建議家長走民事程序求償，或委由家長會、校方從中調處，都可大事化小。