聽新聞
0:00 / 0:00

台中3國小女童毒男同學未道歉 判賠6萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市某國小二年前發生四名女童共謀在男同學水壺內摻入黃金葛汁「下毒」事件，涉下毒女童當時曾寫紙條道歉。圖／讀者提供
台中市某國小二年前發生四名女童共謀在男同學水壺內摻入黃金葛汁「下毒」事件，涉下毒女童當時曾寫紙條道歉。圖／讀者提供

台中市某國小四名女學童二年前涉在同班一名男同學水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童不適就醫；四名女童中一人和家長事後認錯道歉，男童家長對另外三名女童求償百萬元；台中地方法院判三名女童及家長連帶賠償六萬一八○○元。可上訴。

據了解，四名女學童疑不滿男同學言行與騷擾，二○二三年四月間謀議對男同學下毒，同年月廿七日其中一人涉將具毒性的「黃金葛汁」帶到學校，乘機摻入男童水壺內，男童飲用後出現嘔吐、腹瀉、嘴麻症狀，就醫治療。

女童事後見男同學未出現明顯異狀，同年五月四日企圖再將黃金葛汁摻入男同學水壺內，被其中一名女學童制止；校方介入後，涉下毒女同學曾寫道歉紙條給男同學，「對不起！我把有毒的黃金葛泡在水裡，上禮拜四倒進你的水壺，你那天回家有怎樣嗎？希望你能原諒我」。

涉下毒女童事後又帶裝有黃金葛汁的玻璃瓶到學校，被受害男同學發現。圖／讀者提供
涉下毒女童事後又帶裝有黃金葛汁的玻璃瓶到學校，被受害男同學發現。圖／讀者提供

但同年月十一日，被害男童發現女同學座位下仍留裝有黃金葛汁玻璃瓶，通報校方。校方查出她曾寫紙條向其他女同學說「我們決定取消毒他，並且再一次給他警告，但還是要把那瓶帶著，以防他又要對我不利」。

男童家長事後認為只有一名女童和家長在協調會時公開道歉、承認錯誤，涉動手下毒女童寫紙條道歉後又再攜帶黃金葛汁到校，未真心道歉，對她及另二名女童，連同三人家長，求償一百萬元精神撫慰金及一萬多元醫藥費。

校方協調雙方和解未果；台中地方法院審理兩年，認定涉案三名女童摻入黃金葛汁行為，讓男童產生焦慮、恐慌不安、情緒低落等心理負面情緒，健康權已受到侵害，三女童及家長需負侵權損害賠償責任，審酌涉案情節與雙方資力，判賠六萬一八○○元。

台中市 下毒

延伸閱讀

台南警被同事罵「不要臉」...求償20萬元裁判費要2800元法院判賠3千

良得電民事糾紛 大陸判賠1,478萬

太累休息也不行？廣州店長因「閉眼2秒」被開除 法院判賠

路面排水孔破洞他踩空受傷 台南市府工務局判賠1萬8千元

相關新聞

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

台中市戴姓男子在1994年間逃兵，家屬通報失聯，迄今已31年，家屬聲請宣告死亡，台中地院審理時，戴男父親證稱，兒子懇親會...

對同學下毒判賠 學者：教孩子懂得道歉、負責最重要

台中市某國小女童涉對男同學下毒案件，校方和司法介入二年仍無法促使雙方和解，有三名女童與家長被判賠六萬餘元；法界認為「民事...

榮民婚後房產馬上遭過戶 法界：情感詐欺 舉證有難度

高雄一名九旬榮民婚後將房產過戶給妻子，引發離婚訴訟和討回房產紛爭，法官認定他自願贈與房產判他敗訴；法界指出，除非老榮民可...

獨／台中4國小女童用黃金葛毒男同學 一審判家長得賠6萬1800元

台中市一所國小在2年前爆發四名女學童，因不滿男同學的言行，在男童的水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適，家長認涉案4...

93歲榮民娶妻後房產9天遭過戶 最後住進榮家

高雄鳳山一名九旬榮民三年前與照顧他八年的張姓女子結婚，未料婚後張女火速將他的房子完成過戶並回旗山老家，老榮民最後入住榮民...

台中3國小女童毒男同學未道歉 判賠6萬

台中市某國小四名女學童二年前涉在同班一名男同學水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童不適就醫；四名女童中一人和家長事後認錯道歉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。