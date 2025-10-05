聽新聞
台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准
台中市戴姓男子在1994年間逃兵，家屬通報失聯，迄今已31年，家屬聲請宣告死亡，台中地院審理時，戴男父親證稱，兒子懇親會是最後一次看到兒子，之後即未見過兒子，中院宣告戴男死亡。
戴姓男子的家屬向台中地院聲請戴男死亡宣告，主張戴男在1994年即逃兵未歸，在2012年10月間經受理為失蹤人口，迄今已逾7年，也向台中地院聲請裁定准為死亡宣告的公示催告在案，申報期已屆滿，戴男也未陳報其生存，或知失蹤人生死者，依法聲請宣告戴男死亡。
台中地院審酌，戴男父親證稱，從31年前在成功嶺懇親會見過兒子後，已未再見過兒子，另參以戴男家屬提出失蹤人戶口名簿、受理失蹤人口案件登記表，輔以太平警分局查訪失蹤人口的警員職務報告、失蹤人口資料表可稽。
另外，戴男也無入出境、未受在監在押、未請領社會福利、未投保全民健保、無就醫紀錄、未使用台中市殯葬設施，且自2019年至2023年均無財產所得，也查無以失蹤人身分證字號申設的電話資料等證據，准許宣告戴男死亡，以通報失蹤人口屆滿7年之日終止之時為死亡時間，因此戴男死亡時間為2019年10月24日晚上12時。
