兄弟情值千金？少年無照駕駛肇事 友頂替後翻臉判拘役30日
新北市一名張姓少年今年1月間，無照駕車載友人外出時，於土城一路口與沈姓女機車騎士擦撞，事後由同車甫成年的韓姓友人出面頂替，接受警方酒測及製作交通事故談話紀錄表，不料後來因後續賠償事宜張、韓2人撕破臉，韓男為此向警方自首，新北地方法院依頂替罪判處韓男拘役30日，得易科罰金。
判決指出，今年1月11日近中午時，無照駕駛的張姓少年開車載著韓男與其他友人，行經土城峯延街往金城路三段方向行駛，與騎機車沿峯延街往延吉街方向左轉到對向車道的沈女發生擦撞。
當下韓男知道少年係無照駕駛，於是義氣相挺，於稍後警方獲報到達現場時，向現場處理交通事故的員警表明自己才是駕駛人，並以該身分接受吐氣酒精濃度測試及製作道路交通事故談話紀錄表，藉此頂替真正肇事人的少年。
豈料，事後商談後續賠償事宜時，少年竟擺爛不願處理，讓當初仗義頂包的韓男獨自面對沈女高額求償，雙方為此爆發激烈爭執，韓男盛怒下，主動向土城警分局交通分隊自首，將當初少年肇及自己頂替一事全盤托出，獲法官予以減刑。
