她住無尾巷尾...鄰居在自家前後門裝4支監視器 提告侵害隱私權敗訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市汪姓女子提告主張自己住在巷尾，顏姓女鄰居是倒數第二間，顏女卻在前門一樓車庫、車庫頂棚與後門裝設4支監視器，長期拍攝她每天出入作息及生活，求償2萬元並要求拆除；法院認為，監視器均是拍攝道路、防火巷等公共空間，難認有合理隱私期待，判決駁回。

汪姓女子向台南地院台南簡易庭提起請求損害賠償訴訟，指出她住在無尾巷尾端最後1間，顏姓女鄰居房子是無尾巷尾端倒數第2間，兩家住宅相鄰，住宅前門外為巷道，住宅後門外為無尾巷；顏女在前門一樓車庫前處裝設2支監視器，車庫頂棚處裝設1支監視器。

顏女又在後門裝設1支監視器，4支監視器每天拍攝她出入作息及生活，尤其是後門的監視器，拍攝角度是針對防火巷最末尾、也就是她家後門動靜，嚴重侵害她的隱私權，情節重大；她多次要求顏女拆除，顏女均置之不理，造成她身心巨大痛苦，要求顏女賠償精神慰撫金2萬元及拆除監視器。

顏女主張，裝設監視器是為確保維護住家安全，況錄影範圍皆屬一般公眾可得共見共聞場所，實無侵害任何汪女隱私權益；汪女請求精神損害賠償，僅泛稱她裝設行為「讓其備感壓力」，並未具體提出具體事證以實其說，其主張損害賠償並無理由。

法院說明，隱私權保護的客體是「人」而非「地」，若當事人出入空間是暴露給外人「目光所及」物件、活動與言談，則難認有隱私合理期待；就顏女監視器拍攝畫面及角度，並非面向汪女住宅內部角度拍攝，亦無拍攝到汪女住宅內私人空間情形。

法院認為，顏女的監視器，分別是拍攝汪女住宅外道路、屋後防火巷及車棚頂部公共空間，屬一般社會大眾所合理期待不為他人所見，而具私密性非公開活動場所；任何人出現於該區域，難認存有不被他人觀察或得知的隱私合理期待。

法院指出，至於顏女裝設於後門的監視器，雖然角度對著汪女後門前，確實會拍攝到汪女的日常活動；但該處是無尾巷最末尾，既為「巷」，難以完全排除不特定人在該處活動通行，並不因此使該處成為汪女私人空間而有合理隱私期待。

法院認定，汪女鄰居監視器裝設並無侵害隱私權，汪女主張鄰居應拆除監視器並賠償2萬元，實難憑採，為無理由，判決應予駁回。

律師黃睦涵表示，隱私權範圍可依照「合理隱私期待」的標準判斷，也就是人民主觀上有隱私的期待，客觀上這個期待也必須要合理；例如拍攝的畫面如果不是公共空間，而是他人私密領域如客廳、臥房，即屬侵害隱私權，甚至可能涉及刑法妨害秘密罪。

黃建議，裝設監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議，也要避免對著鄰居家門口；譬如台南孫姓女子被鄰居裝設監視器，對著她家門口騎樓，連續拍攝孫女騎車出門，共向警方檢舉13項違規行為，法院就認定鄰居行為侵犯孫女隱私權、行動自由權。

台南市汪姓女子提告主張鄰居在門口裝設4支監視器，長期拍攝她每天出入作息及生活，求償2萬元並要求拆除，法院判決駁回。本報資料照片
台南市汪姓女子提告主張鄰居在門口裝設4支監視器，長期拍攝她每天出入作息及生活，求償2萬元並要求拆除，法院判決駁回。本報資料照片

隱私權 監視器 後門

