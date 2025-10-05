再搶啊！為博愛座大打出手 法官明察多加一罪2人各罰3萬、6萬

快訊

聯合報／ 記者何祥裕 / 台北即時報導

北捷日前發生為搶博愛座，老婦人遭年輕人踹飛的爭議事件，搶博愛座的事件屢見不鮮，但搶完之後可知後面要付出的代價有多大嗎？前年9月，李姓婦人不甘心原本坐在博愛座的女兒起身後，徐女立即坐下搶了她女兒的位置，因此動手將徐女拉了起來，雙方還在公車上拉扯推擠，檢方將兩人依傷害罪嫌起訴後，原本一審兩人都判無罪，但全案到了二審，法官認為兩人除涉犯傷害罪外，又多加了李婦一罪，結果判決李婦被判兩月徒刑、徐女拘役30日，若易科罰金，李婦要罰6萬、徐女則要罰3萬元。

檢方調查，前年9月下午，李、徐兩人都搭乘欣欣客運棕11路公車，李女見原本坐在博愛座的女兒起身後，徐女立即坐下搶了女兒的位置，因此徒手拉著徐女右手及後背包，將徐女拉離座位，並導致徐女手臂受傷，而徐女不甘示弱，也在公車上徒手拉扯、推擠李姓婦人，導致李婦左前臂有抓傷、手腕挫傷與左腳踝扭傷等傷害。

檢方將兩人依傷害罪嫌起訴後，北院一審原本判決兩人無罪，原因是證據不足以證明徐女有拉扯李女，以及徐女手臂疼痛並不構成傷害罪，全案上訴二審後，法官認為李女將徐女拉離座位，已經構成刑法的強制罪，至於傷害罪部分，由於雙方都有出具驗傷單，因此也都構成傷害罪。

二審法官審酌兩人都是公車乘客，不理性處理博愛座的歸屬，卻以拉扯推擠等方式處理，應予非難，加上兩人並未和解，因此依傷害罪嫌判決李婦有期徒刑二月、徐女拘役30日，均得易科罰金，全案還可上訴。

李姓婦人為搶博愛座將她人拉起，法官認為此舉已經觸犯強制罪。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
傷害罪 博愛座

