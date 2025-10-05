三峽通緝犯騎車違規拒檢 拖行員警300公尺全身傷遭訴

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區一名廖姓男子今年7月31日晚間18時許，騎機車違規遭黃姓員警攔查，不料廖男因擔心通緝身分曝光，竟先假意配合停靠路旁，再加速衝撞黃員試圖逃逸，黃員為阻止其離去，竟被拖行約300公尺，造成全身多處受傷，新北地檢署依妨害公務等罪嫌起訴廖男。

起訴指出，廖男案發時騎機車行經鶯歌中山路、國華路口，卻因行車未依規定變換車道及使用方向燈，遭三峽警分局二橋派出所黃姓制服員警上前攔查。廖男因擔心他案遭通緝的身分被發現，先佯裝配合攔檢，不顧員警當時正在站在自己機車正前方，趁隙猛然加速衝撞黃員逃離。

黃員見狀，一把上前緊抓廖男機車後方，但廖男絲毫不顧員警安危，持續加速逃逸，將黃員一路拖行在後約300公尺，造成黃員左手肘挫傷、左手臂及左膝開放性傷口、右手臂及右膝挫傷和開放性傷口，最後仍讓廖男僥倖逃脫。

事後，警方自沿途監視器畫面，隨即將廖男循線逮捕，廖男深知法網難逃，見警立刻坦承犯案，檢察官因此將他依法起訴，並向法院聲請簡易判決。

新北市三峽區一名廖姓通緝犯日前騎機車違規遭黃姓員警攔查，擔心身分曝光，竟先假意配合停靠路旁，再加速衝撞黃員試圖逃逸，造成黃員全身多處受傷，遭新北檢依妨害公務等罪嫌起訴並聲請簡判。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片
