檢察官劉憲英考績丙提告勝訴 宜檢研議提上訴

中央社／ 台北5日電

宜檢檢察官劉憲英因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷職務評定。法院更一審日前認為，評定理由欠缺具體事證又沒給予澄清機會，判劉女勝訴。可上訴。

對此，宜蘭地檢署表示，將研議提起上訴。

檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」；「未達良好」形同公務人員考績丙等。

全案緣於，劉憲英不服2021年4月間宜蘭地檢署職務評定通知書核定她2020年的年終職務評定結果為「未達良好」（原處分），經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，進而提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

台北高等行政法院一審於2023年判決指出，本件原處分，屬於不利的行政處分，依行政程序法規定，應給予受評人劉憲英於原處分作成前，有陳述意見的機會，但原處分「未給予劉憲英陳述意見機會」的瑕疵等，判決劉女勝訴，撤銷原處分。經上訴，二審最高行政法院認定，原判決有調查未盡的違誤，將案件廢棄，發回北高行更審。

北高行更一審日前判決，劉女勝訴，撤銷原處分。可上訴。

更一審表示，宜蘭地檢署於年終職務評定時，所援引「未達良好」理由，並非全然建立於真實客觀事實，還包含錯誤或偏頗資訊，例如部分評定是根據會議紀錄或宜檢人員印象，欠缺具體事證，而且沒有給予劉女在場澄清機會，也忽略劉女整體辦案品質與表現，難以確保評定的公正客觀。

更一審判決指出，劉憲英於2020年度偵辦案件時，有逕以犯行逾告訴期間為由為不起訴處分，卻漏未論述告訴人另案提出告訴的事實，經台灣高等檢察署於再議程序中列為重大缺失；另於同年1月16日內勤中，未即時訊問因逮捕到場的毒品現行犯，違反刑事訴訟法規定，這些情形均可進行檢討。

更一審指出，劉女2020年職務評定程序存有重大瑕疵，原處分應予廢棄，由宜檢另行依合法程序及正確資料重行評定，以符合正當法律程序及檢察官職務評定辦法之立法目的。

另一方面，劉憲英不服2019年年終職務評定結果未達良好，之前也提告；北高行更一審今年3月認定，評定程序瑕疵已於復審程序中補正，判決劉女敗訴。可上訴。

台北高等行政法院 檢察官 宜蘭

