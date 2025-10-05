快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男骨瘦如柴，且身上有傷，研判生前遭凌虐致死，日前拘提學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅4人，台北地檢署複訊後，認為王女等人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見，法院裁定4人全部羈押禁見。

據了解，年僅32歲的吳宗儒是牙醫，曾上過多次綜藝節目談論牙齒保健，在網路上知名度不小。王禹婕則是高雄醫學大學畢業，以「艾菲坦導師」替人進行身心靈修煉，沒想到疑為了20萬年費凌虐林男致死，讓心靈課程變煉獄，她與營運長胞弟王劭丞、吳宗儒今天凌晨一同上銬搭囚車，前往台北看守所，3人將在牢裡度過中秋。

據林承毅供稱，死者生前有積欠學院款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有名江姓男子曾被死者拉攏入會，由於藝識流財務狀況一直不好，王禹婕等人原以為江男入會可解燃眉之急，沒想到江男嫌20萬年費太貴，最後決定不加入會員。

據調查，王禹婕等人見煮熟的鴨子飛了，憤而把矛頭指向林男，指責林男「業績未達標」，由於眾人同居一處所，王禹婕疑指示王劭丞、吳宗儒對林男凌虐毆打、體罰，甚至不給食物進食，導致林男身形骨瘦如柴，上月29日突然沒有呼吸心跳，救護人員獲報將其送醫，仍不治身亡。中山分局懷疑內勤不單純，緊急拘提王禹婕等4人。

因此案與去年發生的精舍殺人案相似，鑑識人員回到現場蒐證，查扣監視器主機等證物，經清查竟無錄影畫面，懷疑可能遭人刻意刪除，已送刑事局還原鑑定。王禹婕到案後否認滅證，還說死者是在做「療程」，若順利突破關卡，就能上升到另個層次，強調「他沒有死。」

網紅牙醫吳宗儒（右1）與藝識流國際身心靈療癒學院創辦人王宇婕（左3）涉凌虐致死，今天凌晨上銬搭囚車，前往台北看守所。記者張宏業／攝影
網紅牙醫吳宗儒（右1）與藝識流國際身心靈療癒學院創辦人王宇婕（左3）涉凌虐致死，今天凌晨上銬搭囚車，前往台北看守所。記者張宏業／攝影

身心靈 療癒 年費

延伸閱讀

台中男工業區觸電無生命跡象撿回一命 警知他是家庭支柱秋節送暖

療癒師「皮瘦成骨」疑遭虐死 心靈學院創辦人王禹婕4人全羈押禁見

「藝識流」療癒師瘦骨嶙峋疑遭虐死 學院創辦人王禹婕等3人羈押禁見

靈修「餓到皮包骨」慘死 生前讚：艾菲坦導師是女神、現代版濟公

相關新聞

台南警被同事罵「不要臉」...求償20萬元裁判費要2800元法院判賠3千

台南市張姓警員因為林姓同事向值班幹部投訴，他對林有敵意，不滿在派出所內辱罵「你怎麼那麼不要臉」，遭林提起民事訴訟，求償2...

心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男骨瘦如柴，且身上有傷，研判生前遭凌...

她趕出庭提告稱台南地院法警惡意阻擋還辱罵「5438」 法院判敗訴

施姓女子主張要經過台南地院安檢通道時，房姓法警惡意不借她置物盒，要求她倒出包包物品，後來又說可以借，就是要拖延她出庭；另...

93歲榮民新婚滿9天 妻子火速過戶房產讓他最後只能住榮家

高齡93歲的榮民伯伯開心迎娶張姓女子，原以為張女可以照顧他後半生，結果婚後9天張女就將伯伯的房子完成過戶並躲回旗山老家，...

上車沒刷卡被念 婦揚言投訴遭罵…控公然侮辱司機無罪確定

林姓婦人搭乘桃園客運公車，上車時未刷卡即入座，與劉姓司機爆發口角。林婦不滿遭劉罵「妳就是犯賤」，提告公然侮辱。桃園地院審...

清大化學館深夜遭竊金條金飾 男子盜走共值60萬黃金遭判刑

清華大學化學館實驗室與辦公室，今年1月的深夜遭竊賊張傑評潛入，偷走共約60萬元的金條與金飾，隨即洗劫一空逃逸，所幸警方即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。