聽新聞
0:00 / 0:00
心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節
藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男骨瘦如柴，且身上有傷，研判生前遭凌虐致死，日前拘提學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅4人，台北地檢署複訊後，認為王女等人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見，法院裁定4人全部羈押禁見。
據了解，年僅32歲的吳宗儒是牙醫，曾上過多次綜藝節目談論牙齒保健，在網路上知名度不小。王禹婕則是高雄醫學大學畢業，以「艾菲坦導師」替人進行身心靈修煉，沒想到疑為了20萬年費凌虐林男致死，讓心靈課程變煉獄，她與營運長胞弟王劭丞、吳宗儒今天凌晨一同上銬搭囚車，前往台北看守所，3人將在牢裡度過中秋。
據林承毅供稱，死者生前有積欠學院款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有名江姓男子曾被死者拉攏入會，由於藝識流財務狀況一直不好，王禹婕等人原以為江男入會可解燃眉之急，沒想到江男嫌20萬年費太貴，最後決定不加入會員。
據調查，王禹婕等人見煮熟的鴨子飛了，憤而把矛頭指向林男，指責林男「業績未達標」，由於眾人同居一處所，王禹婕疑指示王劭丞、吳宗儒對林男凌虐毆打、體罰，甚至不給食物進食，導致林男身形骨瘦如柴，上月29日突然沒有呼吸心跳，救護人員獲報將其送醫，仍不治身亡。中山分局懷疑內勤不單純，緊急拘提王禹婕等4人。
因此案與去年發生的精舍殺人案相似，鑑識人員回到現場蒐證，查扣監視器主機等證物，經清查竟無錄影畫面，懷疑可能遭人刻意刪除，已送刑事局還原鑑定。王禹婕到案後否認滅證，還說死者是在做「療程」，若順利突破關卡，就能上升到另個層次，強調「他沒有死。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言