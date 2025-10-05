心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林男骨瘦如柴，且身上有傷，研判生前遭凌虐致死，日前拘提學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅4人，台北地檢署複訊後，認為王女等人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見，法院裁定4人全部羈押禁見。

據了解，年僅32歲的吳宗儒是牙醫，曾上過多次綜藝節目談論牙齒保健，在網路上知名度不小。王禹婕則是高雄醫學大學畢業，以「艾菲坦導師」替人進行身心靈修煉，沒想到疑為了20萬年費凌虐林男致死，讓心靈課程變煉獄，她與營運長胞弟王劭丞、吳宗儒今天凌晨一同上銬搭囚車，前往台北看守所，3人將在牢裡度過中秋。

據林承毅供稱，死者生前有積欠學院款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有名江姓男子曾被死者拉攏入會，由於藝識流財務狀況一直不好，王禹婕等人原以為江男入會可解燃眉之急，沒想到江男嫌20萬年費太貴，最後決定不加入會員。

據調查，王禹婕等人見煮熟的鴨子飛了，憤而把矛頭指向林男，指責林男「業績未達標」，由於眾人同居一處所，王禹婕疑指示王劭丞、吳宗儒對林男凌虐毆打、體罰，甚至不給食物進食，導致林男身形骨瘦如柴，上月29日突然沒有呼吸心跳，救護人員獲報將其送醫，仍不治身亡。中山分局懷疑內勤不單純，緊急拘提王禹婕等4人。