她趕出庭提告稱台南地院法警惡意阻擋還辱罵「5438」 法院判敗訴

施姓女子主張要經過台南地院安檢通道時，房姓法警惡意不借她置物盒，要求她倒出包包物品，後來又說可以借，就是要拖延她出庭；另外更在她要求看臂章號碼時，說出「5438」，公然侮辱她「我是三八」，提告求償共12萬元，台南地院台南簡易庭判決駁回告訴。

施姓女子提起損害賠償訴訟指出，要通過台南地院安檢通道時，放置物品的籃色盒子就在安檢掃描軌道，房姓法警服務態度非常不好，不准她用置物盒，還拿去藏；更在眾目睽睽下，多次辱罵她「438」（諧音「是三八」），侵害她名譽。

2023年12月13日早上10點左右，第二次遇到房姓法警，房就是不借盒子讓她放背包，又多次說「438」；她趕著去10點20分的開庭，房卻要求她當場包包全部倒出來檢查，她同意配合，後來又稱可以借置物盒，就是故意延誤她出庭，眾目睽睽下百般刁難羞辱。

施女主張，第一次惡意不借置物盒求償1萬，第二次將置物盒藏起來求償2萬，第三次仍惡意不借求償2萬，當眾公然侮辱她不配合安檢，求償2萬；房對她說「5438怎麼樣」，公然侮辱她「我是三八」，求償3萬，遭房惡搞導致延誤庭期求償2萬，共計求償12萬元。

房姓法警證稱，事發當時安檢掃描軌道旁沒有放置民眾可隨手取得的藍色置物籃，因施女當時大聲喧嘩，所以他告知法院規定，若大聲喧嘩、咆哮得禁止進入法院或命其離開，並告訴施女可於X光機掃描後，立即檢查有無遺失物品，或可打開包包目視檢查即可進入。

法院當庭勘驗院內西門通道監視器錄影畫面，確認畫面沒有聲音，僅顯示施女與房姓法警、吳姓保全人員在安檢通道前有交談；吳在台南地檢署檢察官訊問時則陳稱，雙方為了安檢的籃子在爭執，施女說要看房的臂章號碼，房就說「5438怎麼樣」。

吳證稱，當時施女質疑「你現在是在罵我嗎」，房說「我沒有罵你阿」，他也認為房不是在罵施女；法院認為，房所說的諧音為「我是三八」而非「你是三八」，就諧音文義而言，即並非辱罵施女是三八。

至於施女主張房不提供藍色置物籃，惡意刁難，當眾扣上不配合安檢罪名，讓她難堪等語；但法院依勘驗監視器錄影畫面結果，無從依監視器畫面得知兩造間對話內容，尚難僅依施女所述及主觀感受即認房的行為足以貶損她社會評價。