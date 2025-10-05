93歲榮民新婚滿9天 妻子火速過戶房產讓他最後只能住榮家

高齡93歲的榮民伯伯開心迎娶張姓女子，原以為張女可以照顧他後半生，結果婚後9天張女就將伯伯的房子完成過戶並躲回旗山老家，伯伯最後只能入住榮民之家，他質疑張女是為了他房產才結婚，提告訴請離婚獲准，但被張女拿走的房產，法官認定是同意贈與，判他敗訴。

判決指出，榮民伯伯平常一人獨居，張女見他一個人生活，2014年起便經常前往照顧伯伯，原本伯伯希望張女嫁給兒子，但兒子長年在外跑車，後來張女因長年照顧伯伯，最後便於2022年4月16日嫁給高齡93歲的榮民伯伯。

結果兩人成婚後不到三天，張女便要求伯伯將鳳山的房子贈與給她，伯伯便將房地所有權狀及印鑑章、身分證正本交給張女，兩人結婚9天後，房子便成功完成過戶。

不料房子完成過戶後，同年月29日張女便跑回旗山老家，兩人結婚13天後就沒有一起生活，同年5月15日，伯伯因生活需要他人照顧，便由兒子接回家照顧，隔年4月入住榮民之家。

伯伯質疑張女根本就是為了他的房地產才好心照顧他，分別在高雄地院、高雄少年及家事法院提起撤銷贈與及訴請離婚。

離婚訴訟開庭時，伯伯還親自到庭陳述，「當初結婚是希望跌倒時有人叫救護車，有人照顧我，可是她有另外的心態，她想要我的房子，她什麼事情都不告訴我，我跟她格格不入。」

張女則宣稱房子送給她是當初的結婚條件，過戶用的印鑑、身分證件，都是由伯伯親手交給她，戶政及地政機關人員都有確認過，她會回旗山是因為感冒，等她回到鳳山時，伯伯已被兒子接走，去年伯伯還有回家幾次，兩人相處融洽，伯伯會提離婚是子女要求。

但家事法官發現，張女婚後跑回旗山，還曾傳訊息給伯伯的兒子，「以前曾經想過，伯伯是公公（我是兒媳），老三是先生（我小孩爸爸），先生在外面賺錢顧家，太太在家照顧公公，時不時太太會帶著全家（公公和小孩）與先生團聚，多幸福美滿的一家人啊。」

法官認為，張女明知道伯伯有照顧需求，卻傳送這段訊息給伯伯兒子，對93歲伯伯毫不關心，未顧及夫妻情義更有違倫常，分居期間不曾主動探視、關心伯伯，夫妻義務已名存實亡，准許伯伯與張女離婚。

至於撤銷贈與部分，高雄地院民事庭法官審理後，法官認為，當初建物移轉的委託書、土地登記書都是伯伯親簽，應有贈與房產之真意，且戶政人員也曾向伯伯聯繫，確認無誤後才核發印鑑證明。