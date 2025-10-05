清大化學館深夜遭竊金條金飾 男子盜走共值60萬黃金遭判刑

清華大學化學館實驗室與辦公室，今年1月的深夜遭竊賊張傑評潛入，偷走共近60萬元的金條與金飾。圖／聯合報系資料照 清華大學化學館實驗室與辦公室，今年1月的深夜遭竊賊張傑評潛入，偷走共約60萬元的金條與金飾，隨即洗劫一空逃逸，所幸警方即時鎖定對象逮人追贓，法官更查出此人是慣犯，新竹地院依竊盜罪將他判刑9月。

判決指出，1月4日深夜11點55分，張男趁清華大學化學館辦公室未上鎖，竊取放置於抽屜中的金飾3件，包括1條金項鍊以及2支金領針，合計價值為14萬8100元。隨後凌晨0時40分，又侵入同館的實驗室，竊走抽屜內的金條5條，總價值為44萬6500元。案發後，受害人報警，警方調閱監視器畫面後循線查獲，追回贓物。

法院審理時，張男在警詢、偵查及審理過程中均坦承犯行。法官調查發現，他曾於2022年間因竊盜罪遭判刑7月，並於2023年11月服刑完畢。未料刑滿不到2年再犯同類案件。法官調查，張男曾偷過多所大專院校，執行完畢卻猶未戒慎其行，即再犯同一罪質的竊盜犯行，足見其刑罰感應力薄弱，需加重其刑。

法官審酌張男被告正值青年，非無工作能力賺取所需，竟不思憑藉己力以正道取財，恣意竊取他人財物，顯不尊重他人財產權益，對民眾財產安全、社會治安影響非輕。且前有多次相類似手法的竊盜犯行，所為實有不該，惟念及張男犯後坦承犯行，並賠償告訴人損失，因此量處兩罪分別為6月與5月徒刑，合併應執行刑為9月。