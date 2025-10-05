坐公車沒刷卡口角 婦告司機敗訴

林姓婦人搭乘桃園客運公車，上車時未刷卡即入座，與劉姓司機爆發口角。林婦不滿遭劉罵「妳就是犯賤」，提告公然侮辱。桃園地院審理發現雙方因如何付款起爭執，林婦揚言「要投訴你」，劉才開始以嘲諷語氣回應，判劉無罪。桃園地檢署上訴，台灣高等法院認為林婦嗆「我昨天已經投訴一個了」，劉非恣意謾罵，駁回上訴確定。

高院認為，公車司機一人肩負多工，還要回覆乘客問題，甚或協助身障者上下車，壓力不小，雖然民眾都期待司機「溫和有禮」，但站在理解他們的責任與壓力立場，或許可多給司機一些寬容。

林婦去年六月六日清晨搭公車，她從公車後門上車，直接入座，劉姓司機見狀，詢問「要投錢還刷卡」，並碎念「講一下啊！就走進去了」，林婦回「有規定要先講嗎？」，引戰火。林婦認為被罵「下賤」人格遭貶損，氣得提告，劉遭起訴。

劉姓司機表示，因受到驚嚇和影響，才出言不遜。桃院認為應先考慮是否有意直接針對他人名譽隨意攻擊，或只是在衝突中失言而「附帶」傷及對方名譽，憲法法庭已限縮公然侮辱要件，劉的言語還不到貶損林婦名譽或人格的地步，且林婦在爭吵過程中「未見明顯落於下風」，判他無罪。

檢察官上訴主張，本案因搭公車要如何付款起衝突，林婦表示要投訴後，劉開始嘲諷「要投訴請快點、準時點」，讓原本普通爭執提升為激烈的言語衝突，當劉說如再看到林婦，不願意搭載，林婦便說若拒載會再投訴，衝突來自於劉對乘客正當行使投訴司機權利的否定。檢察官主張，劉的侮辱性言論無益於公共事務思辯，告訴人的名譽權應優先於被告的言論自由。

高院審理時，劉表示公司規定上車要告知付款方式，林婦既然不刷卡，他就問「要投現金嗎？」爭執當下他要開車、注意車況、人員上下車、乘客有無刷卡，因為有這些影響，才會脫口而出不雅言語。

林婦以台語指責司機「青歡喔」、「肖查埔」，一路說「我還沒念完，我要念到我下車」，高院認為司法不宜過度介入個人修養或言行品味的私德領域，駁回上訴。