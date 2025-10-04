聽新聞
0:00 / 0:00
療癒師「皮瘦成骨」疑遭虐死 心靈學院創辦人王禹婕4人全羈押禁見
藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林的身上有不明瘀傷，且骨瘦如柴，研判遭凌虐施暴，拘提逮捕學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅共4人，台北地檢署複訊後，認為王女等4人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見。台北地方法院稍早裁定4人全部羈押禁見。
台北地院表示，王劭丞、王禹婕、吳宗儒所涉罪嫌屬重罪，於本案居犯罪關鍵地位，涉案情節不輕；加上審酌本案就被告與共犯共同涉犯的犯罪事實還有諸多疑點仍待釐清，經依比例原則斟酌被告涉犯的犯罪情節、犯行造成被害人死亡結果，且考量現今通訊軟體技術發達，勾串共犯或證人甚為容易，為兼顧國家刑事司法權有效行使，在目前偵查階段，除羈押外，並無其他對被告人身自由侵害較小的手段。
北院為確保被告不會勾串共犯或證人，認為有羈押被告必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款、第105條第3項前段規定，裁定被告羈押並禁止接見、通信。
據林承毅供稱，死者生前有積欠學院團體款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有江姓男子曾經被死者勸說入會，後來因沒錢繳交課程費用，最後沒有成為會員，學院團體因而指責「業績不好」，研判凌虐動機與績效不佳有關。
檢方調查，林（30歲）去年底加入學院成為療癒師，為了「療癒」需求，跟王禹婕、王劭丞、吳宗儒、林承毅同居住在學院內。上月29日，林男在學院內突然沒有呼吸心跳，救護人員獲報到場後，發現林男骨瘦嶙峋，且背部脊椎處有不明瘀傷，通報轄區中山警分局處理，警方把王禹婕等4人帶回，林男隔日不治身亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言