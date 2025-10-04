療癒師「皮瘦成骨」疑遭虐死 心靈學院創辦人王禹婕4人全羈押禁見

藝識流國際身心靈療癒學院林姓療癒師，日前在學院內被發現失去呼吸心跳，送醫不治，警方發現林的身上有不明瘀傷，且骨瘦如柴，研判遭凌虐施暴，拘提逮捕學院創辦人王禹婕、營運長王劭丞（王禹婕胞弟）、執行長吳宗儒、療癒師顧問林承毅共4人，台北地檢署複訊後，認為王女等4人有串滅證之虞，依傷害致死等罪聲押禁見。台北地方法院稍早裁定4人全部羈押禁見。

台北地院表示，王劭丞、王禹婕、吳宗儒所涉罪嫌屬重罪，於本案居犯罪關鍵地位，涉案情節不輕；加上審酌本案就被告與共犯共同涉犯的犯罪事實還有諸多疑點仍待釐清，經依比例原則斟酌被告涉犯的犯罪情節、犯行造成被害人死亡結果，且考量現今通訊軟體技術發達，勾串共犯或證人甚為容易，為兼顧國家刑事司法權有效行使，在目前偵查階段，除羈押外，並無其他對被告人身自由侵害較小的手段。

北院為確保被告不會勾串共犯或證人，認為有羈押被告必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款、第105條第3項前段規定，裁定被告羈押並禁止接見、通信。

據林承毅供稱，死者生前有積欠學院團體款項，檢警起初懷疑與金錢糾紛有關，但仔細過濾扣押物證，發現有江姓男子曾經被死者勸說入會，後來因沒錢繳交課程費用，最後沒有成為會員，學院團體因而指責「業績不好」，研判凌虐動機與績效不佳有關。