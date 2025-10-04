台鹽綠能弊案 陳啓昱、蘇坤煌不服延押抗遭高分院駁回

台鹽公司前董事長陳啓昱等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，陳啓昱遭關押近10個月600萬元交保後，檢方不服抗告，台南高分院撤銷發回，台南地院更裁延押2月，陳啓昱及前台綠總經理蘇坤煌2人再提抗告，高分院認原審認事用法並無違誤之處，今駁回抗告。

台南高分院指出，原審已於9月19日以蘇坤煌羈押期間將於9月26日屆滿，就延長羈押與否，讓檢察官、蘇坤煌及其辯護人充分陳述意見，當庭提出具保停押聲請。高分院撤銷原審准許蘇坤煌等人具保停押裁定後，原審9月26日再傳喚蘇坤煌訊問時，蘇與辯護人表示未收到時，已提示該院撤銷發回裁定，讓蘇及其辯護人閱覽後，再就應否延長羈押、具保停止羈押等項，充分陳述意見，應已充分保障蘇訴訟上防禦權利。蘇以答辯準備時間不足為由，指摘原審程序不合法，並無理由。

台南高分院指出，陳啓昱前確有逃亡20日，遭通緝才到案事實，且遭檢察官具體求刑14年，併科罰金2億元，面臨此等重刑，他確有可能以逃亡方式，規避刑事審判、處罰；不因陳啓昱是在偵查機關全面追緝下才主動到案，及具保金籌措順利與否、有就醫需求而可逕為不同判斷。

另蘇坤煌雖未逃亡，但他也經檢察官具體求刑12年，併科罰金2億元，一般人面對此等重刑，確有以逃亡方式，規避刑事審判、執行相當可能，此應非出於臆測，也不因他具保金籌措順利與否、身體狀況而得為不同判斷。

台南高分院表示，陳啓昱前曾擔任高雄市副市長、台鹽公司及台鹽綠能董事長，蘇坤煌曾為台綠總經理、鴻暉公司、晁暘公司股東，他們對於公司相關員工、地主、電業商並非無影響力，而本案即使有相關事證或資料等非供述證據經扣押，但陳、蘇是否有檢察官所指違反證券交易法犯行，相當程度取決於證人與共犯證述，基於供述證據極易受干擾、汙染，在未釐清本案相關事實前，如有不當影響而勾串或滅證，確有使案情陷於混沌，導致誤判危險。

依目前案件審理進行程度，既尚有公司相關員工、電業商等人待交互詰問，以陳、蘇影響力，原審認陳、蘇有勾串證人、共犯高度可能，應無違誤。

台南高分院表示，同案共犯鴻暉負責人蘇俊仁所傳喚包含其親友、鴻暉公司員工、下包商等人，及蘇坤煌、蘇俊仁共同傳喚證人晁暘公司員工均於收受庭期通知後，臨時以電話通知或具狀表示無法到庭，這些證人前均未拒絕作證或請假，但卻於陳等人前經原審於9月22日具保停押釋放後，分別向法院請假不到庭作證。