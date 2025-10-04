惡劣男酒駕高速撞癱年輕女騎士 耍賴喊「就撞到了要怎辦」下場出爐

台中黃姓男子酒駕開小客貨車上路，迎面撞上前方等紅燈的黃姓女騎士，釀對方腦部受創至今昏迷、臥床，需人24小時全天照護，黃犯後一度卸責，後又說「就撞到了要怎麼辦」；法院斥責他絲毫未反省，依酒駕致人重傷罪判他2年8月，可上訴。

檢警調查，黃男2024年12月1日喝完啤酒駕駛1輛小貨車上路，晚上9點多行經后里區九甲路時，因注意力下降沒發現前方紅燈，竟迎面撞上騎機車正在等紅燈的黃姓女騎士。

黃女遭高速撞擊人車倒地，腦部受創陷入重度昏迷，至今仍無法言語、意識不清，需要專人24小時照護生活；而黃肇事後經警方到場，經施以呼氣酒測值高達每公升0.95毫克。

台中地院審理時，黃坦承不諱，有酒測、行車記錄器，及黃女就醫紀錄等可佐，法院認為黃男酒駕撞人有過失，與黃女重傷害之間有因果關係，而黃犯後自首坦承，依法減刑。

但法院也說，黃多年前就曾因酒駕遭判刑，這次又再犯且酒測值高，造成正直青壯年的黃女重傷，需全天臥床受人照顧，違反注意義務程度甚高。

法院也發現，黃犯後是被動聽從警員指示，才在酒精測定紀錄表上簽名，還說「不清楚如何發生碰撞」等語卸責，就連在審理時，還說「已經撞到了沒辦法」、「就撞到了要怎麼辦」，絲毫未反省，至今也沒彌補損害，依酒駕致人重傷罪判他2年8月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康