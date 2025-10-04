快訊

高雄退休女師「垃圾屋」惹怨 3鄰忍5年提告判決出爐了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

施姓退休女老師在高雄市苓雅區1棟公教大樓，長期處堆放垃圾、食物殘渣，令鄰居難忍惡臭及病媒問題，屢向市府檢舉，管委會也多次要求她改善，但未見改善，3名鄰居憤而提告。高雄地方法院判決施婦須賠償鄰居共30萬元，並命令她立即未來不得再堆置廢棄物

判決指出，施婦長年在屋內囤積廢棄物，導致惡臭瀰漫，還滋生老鼠、蟑螂、蚊蟲，臭氣、蟲害蔓延同樓層及上下樓層的公共空間。管委會自2020年起數度發函勸導，工務局也接獲檢舉並開出多張罰單，但施婦仍未徹底清除，造成鄰居困擾。

同樓層2戶、共3名住戶忍受5年後，決定訴諸法院，請求100萬元精神賠償及強制清除。審理期間，施婦稱她於2020年間，因骨折及照顧姊姊，長期未住在該處，對垃圾未及時清理感到抱歉，但強調屋內沒有老鼠、蟑螂，並已繳納罰款及嘗試改善。

然而，法官查閱工務局及管委會會勘紀錄，發現今年4月及8月，施婦住處仍堆滿垃圾、散發惡臭，認為施婦未真正改善，認定3名鄰居確實受到嚴重侵害，判施婦應賠償3名鄰居每人各10萬元，並命令她立即清除垃圾及異味，未來也不得再堆置腐敗食物與廢棄物。全案可上訴。

施姓退休女老師住處堆垃圾，鄰居忍受5年告上法院。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
鄰居 廢棄物 管委會

