高雄退休女師「垃圾屋」惹怨 3鄰忍5年提告判決出爐了

施姓退休女老師在高雄市苓雅區1棟公教大樓，長期處堆放垃圾、食物殘渣，令鄰居難忍惡臭及病媒問題，屢向市府檢舉，管委會也多次要求她改善，但未見改善，3名鄰居憤而提告。高雄地方法院判決施婦須賠償鄰居共30萬元，並命令她立即未來不得再堆置廢棄物。

判決指出，施婦長年在屋內囤積廢棄物，導致惡臭瀰漫，還滋生老鼠、蟑螂、蚊蟲，臭氣、蟲害蔓延同樓層及上下樓層的公共空間。管委會自2020年起數度發函勸導，工務局也接獲檢舉並開出多張罰單，但施婦仍未徹底清除，造成鄰居困擾。

同樓層2戶、共3名住戶忍受5年後，決定訴諸法院，請求100萬元精神賠償及強制清除。審理期間，施婦稱她於2020年間，因骨折及照顧姊姊，長期未住在該處，對垃圾未及時清理感到抱歉，但強調屋內沒有老鼠、蟑螂，並已繳納罰款及嘗試改善。