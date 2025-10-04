覬覦國中女學生青春肉體 家教老師趁機強吻猥褻 認罪和解獲緩刑

宋姓家教老師覬覦國中女學生青春肉體，一對一教課時，趁機上下其手還擁抱強吻，新北地院法官考量宋男於法院審理時坦承犯行並達成和解，日前依強制猥褻罪判刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，擔任家教老師的宋姓男子去年8月中旬某日晚上9時，為國中女學生進行一對一教課時，因覬覦國中女學生青春肉體，拿出事先準備的罐裝調酒飲料共同分享，見女學生臉色泛紅有些微醺，竟起色心。

宋男趁機由女學生背後以雙手強行環抱、出手觸摸肚子、臉頰還乘機試圖親吻，對女學生進行強制猥褻行為。

女學生被宋男突如其來的動作嚇到驚聲尖叫，引來家長急忙衝進房間關心，女學生才逃過一劫。