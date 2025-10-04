開罰了！台南海金海岸2人超過10點放煙火 各被罰3000元

中秋連假首日，台南市環保局派員主動出擊巡查，昨天深夜在黃金海岸發現燃放煙火情事，晚上10點前計勸導5件，逾10點後則依法開出2張3000元罰單。

市長黃偉哲提醒，為維護節慶環境品質，每年中秋節，市府都會針對黃金海岸、觀夕平台等施放熱區加強稽查，呼籲民眾晚間10點後切勿使用擴音設備或燃放煙火，若發現違規一律告發，如屬特定區域更將直接加倍裁罰6000元。

環保局長許仁澤表示，環保局已成立中秋環保稽查小組，針對熱門景點自晚間9點至10點非管制時段會加強宣導與勸導，超過管制時間則立即取締，請民眾遵守規定。

歷年來屢次宣導奏效，夜間10點前，民眾煙火施放相當熱鬧，3日晚間勸導了5件，民眾均表示願意配合政策。10點過後，黃金海岸到觀夕平台沿路明顯寂靜許多，仍發現2件違規並當場開立各3000元罰單。

一位受罰者表示，自己是從高雄過來，不知道有夜間不能燃放煙火規定，另一人則是來自安南區，現場經告知噪音管制法相關規定，均表示不敢再施放了。

環保局強調，依噪音管制法規定，除春節（除夕至農曆正月初三）、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，其餘時間每晚10點至翌日早上7點，不得施放爆竹煙火或使用擴音設備。若在夜間11點後或特定區域（如學校、圖書館、醫療機構等）違規，將加倍裁罰至6000元，再犯可逐次加倍，最高可罰3萬元。