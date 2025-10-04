快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

靈修「餓到皮包骨」慘死 生前讚：艾菲坦導師是女神、現代版濟公

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

知名藝識流國際身心靈療癒學院30歲林姓療癒師，疑拉學員未果又積欠公司債務，遭長期苛刻對待與虐待，甚至無法吃飯釀骨瘦如柴，上月29日晚間被發現在樓中樓的辦公室夾層失去呼吸心跳，送醫搶救兩小時不治。檢警2日依殺人罪嫌拘提學院創辦人王禹婕、執行長吳宗儒、營運長王劭丞及顧問林承毅4人，全數遭檢方聲請羈押，其中顧問林承毅已收押禁見。

學院創辦人王禹婕以「艾菲坦導師」自居，以脈輪、繪畫、舞蹈、時尚、珠寶等方式修行身心靈療癒，林男約在3年前接觸並加入「藝識流」。

從林男個人社群帳號可以發現，他對艾菲坦導師無比崇敬，除了景仰之外，還會不吝嗇稱呼她是「療癒女神」、「星際女神」；林男的大頭貼照片背景正好就是艾菲坦的作品「光之手」。

林男甚至稱艾菲坦導師就是現代版的濟公，是充滿愛與智慧的靈性導師，發大願協助了許多眾生渡化累世的因果業力，致力於實現世界和平星際和平。

林男生前還說，在艾菲坦導師的教導帶領下，我們連結本源的神性，神性的高度是沒有極限的，療癒的深度可以進入到祖先印記、星際意識，帶領我們真正去轉換累世的因果業力。

他在個人社群不斷讚揚艾菲坦導師，稱因為她不斷地被拉升格局，從個人到國際再到星際，從小宇宙到大宇宙再到平行宇宙，強調「最終還是會發現，一切都是宇宙無條件的愛所構成，你我都是」。

死者的社群大頭貼照片背景正好就是艾菲坦的作品「光之手」。圖／擷取自當事者
死者的社群大頭貼照片背景正好就是艾菲坦的作品「光之手」。圖／擷取自當事者
死者的社群照片不乏和艾菲坦的作品「光之手」合影。圖／擷取自當事者
死者的社群照片不乏和艾菲坦的作品「光之手」合影。圖／擷取自當事者

靈修

延伸閱讀

精舍殺人案翻版…男骨瘦嶙峋疑凌虐致死 心靈顧問羈押畫面曝

Steam紳士遊戲上市6天遭不明原因下架、被移出收藏庫！玩家還強制收到退款

成龍疑伸「鹹豬手」狂摸容祖兒！動作熟練嚇壞女神　網怒死性難改

把女神還來！迪麗熱巴「時裝周戰袍飄媽味」直接老10歲　人間公主全靠神顏hold住

相關新聞

靈修「餓到皮包骨」慘死 生前讚：艾菲坦導師是女神、現代版濟公

知名藝識流國際身心靈療癒學院30歲林姓療癒師，疑拉學員未果又積欠公司債務，遭長期苛刻對待與虐待，甚至無法吃飯釀骨瘦如柴...

無照騎車講電話還沒打方向燈...撞他的人死了 法官這理由判他無罪

陳姓男子前年10月間無照騎機車經台南市安南區安明路4段，未使用方向燈變換車道且左手還持用手機，黃姓女子不慎自左後方追撞人...

高雄退休女師「垃圾屋」惹怨 3鄰忍5年提告判決出爐了

施姓退休女老師在高雄市苓雅區1棟公教大樓，長期處堆放垃圾、食物殘渣，令鄰居難忍惡臭及病媒問題，屢向市府檢舉，管委會也多次...

覬覦國中女學生青春肉體 家教老師趁機強吻猥褻 認罪 和解獲緩刑

宋姓家教老師覬覦國中女學生青春肉體，一對一教課時，趁機上下其手還擁抱強吻，新北地院法官考量宋男於法院審理時坦承犯行並達成...

開罰了！台南海金海岸2人超過10點放煙火 各被罰3000元

中秋連假首日，台南市環保局派員主動出擊巡查，昨天深夜在黃金海岸發現燃放煙火情事，晚上10點前計勸導5件，逾10點後則依法...

22歲男帶剛滿13歲小女友上旅店開房初體驗 遭判刑1年8月

新北市22歲李姓男子去年帶剛滿13歲小女朋友一起上旅店開房性愛初體驗，少女父親事後察覺有異報警提告，新北地院日前依對於未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。