靈修「餓到皮包骨」慘死 生前讚：艾菲坦導師是女神、現代版濟公

知名藝識流國際身心靈療癒學院30歲林姓療癒師，疑拉學員未果又積欠公司債務，遭長期苛刻對待與虐待，甚至無法吃飯釀骨瘦如柴，上月29日晚間被發現在樓中樓的辦公室夾層失去呼吸心跳，送醫搶救兩小時不治。檢警2日依殺人罪嫌拘提學院創辦人王禹婕、執行長吳宗儒、營運長王劭丞及顧問林承毅4人，全數遭檢方聲請羈押，其中顧問林承毅已收押禁見。

學院創辦人王禹婕以「艾菲坦導師」自居，以脈輪、繪畫、舞蹈、時尚、珠寶等方式修行身心靈療癒，林男約在3年前接觸並加入「藝識流」。

從林男個人社群帳號可以發現，他對艾菲坦導師無比崇敬，除了景仰之外，還會不吝嗇稱呼她是「療癒女神」、「星際女神」；林男的大頭貼照片背景正好就是艾菲坦的作品「光之手」。

林男甚至稱艾菲坦導師就是現代版的濟公，是充滿愛與智慧的靈性導師，發大願協助了許多眾生渡化累世的因果業力，致力於實現世界和平星際和平。

林男生前還說，在艾菲坦導師的教導帶領下，我們連結本源的神性，神性的高度是沒有極限的，療癒的深度可以進入到祖先印記、星際意識，帶領我們真正去轉換累世的因果業力。

他在個人社群不斷讚揚艾菲坦導師，稱因為她不斷地被拉升格局，從個人到國際再到星際，從小宇宙到大宇宙再到平行宇宙，強調「最終還是會發現，一切都是宇宙無條件的愛所構成，你我都是」。