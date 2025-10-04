快訊

22歲男帶剛滿13歲小女友上旅店開房初體驗 遭判刑1年8月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市22歲李姓男子去年帶剛滿13歲小女朋友一起上旅店開房性愛初體驗，少女父親事後察覺有異報警提告，新北地院日前依對於未滿14歲女子性交罪，判刑1年8月，可上訴。

判決指出，李姓男子去年中透過網路交友軟體結識才剛滿13歲小女朋友，認識不到1個月便帶小女友到新北市旅店開房，未違反少女意願下，2人發生一夜情。少女父親事後得知此事，暴怒之下帶著女兒到新北市警局報案提告，李男到案後於檢方偵查及法院審理時均坦承犯行不諱。

新北地院法官認為22歲李男為任何犯罪紀錄，因無法克制自身情慾而與性觀念尚未成熟，缺乏完全的性自主同意能力的年僅13歲少女發生性行為，固值非議，但因少女年齡未達法定標準，李男行為仍構成犯罪，考量雙方為男女朋友關係，未使用暴力且在兩情相悅下合意發生性行為，屬一時性、偶發性犯罪，非隨機犯案慣犯。

因事發後李男迄今未能受害少女及家屬達成和解、調解，賠償損失，合議庭考量李男犯罪情狀，依刑法定最低度刑度有期徒刑3年，仍有情輕法重之情，依刑法第59條「情堪憫恕」規定，酌情減輕其刑，日前依對於未滿14歲女子性交罪，判刑1年8月，仍可上訴。

新北市22歲李姓男子去年帶剛滿13歲小女友一起上旅店開房性愛初體驗，新北地院日前依法判刑1年8月。示意圖／Ingimage

