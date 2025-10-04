快訊

男師「師生戀」曝光丟教職 控前妻違約舉報...想索房產兩頭空

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市某國中前輔導老師黃姓男子與女學生發生不倫，經高雄地方法院依涉妨害性自主罪，判刑1年4月，他因前妻向校方舉報，丟了教職，認為前妻違背不舉報約定並提離婚訴訟，打民事官司要索回贈與妻子的財產，也被法官判決敗訴。

判決指出，已婚的黃姓男子與1名女學生，由師生發展成女生口中的「情侶」，在女生上高中後，2人8次發生性關係，直到黃的生日，女生向黃妻攤牌，傳給黃妻一些對話紀錄，並有黃男趁載女生去補習，8次在停車場、餐飲店的發生關係的照片，黃妻憤而向學校舉報他與學生交往。

校方通知女生的父母後，女生父母對黃提告，高雄地方法院查明後，認為黃與14歲以上未滿16歲的女子發生性行為，8次分別論罪，應執行1年4月徒刑。

這件師生不倫案爆發後，黃男因而丟了教職。但他主張，妻子曾以「不檢舉、不離婚」、「轉房子給我，不答應就送件」，要求將他名下的房產過戶到妻子名下，他依約完成移轉，登記為夫妻贈與，但事後妻子仍向學校揭發並提起離婚，認為違背約定，贈與契約應失效，提告要求返還房產。

法院認為，黃妻雖曾在通訊軟體對話中表示「不檢舉」等語，但是對校方揭發的行為屬正當權利行使，並非不法脅迫，另他主張贈與房地有「不得向原告任職單位提出檢舉」的解除條件，但對話紀錄僅要求原告移轉房地所有權，否則就提出舉發，尚無從認定與贈與契約有何關聯，判決黃敗訴。

高雄男老師與師生不倫，不僅判有罪，反控前妻違約索房產也敗訴。示意圖。圖／Ingimage

