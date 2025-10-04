人夫叫2傳播小姐狂歡 酒醉全裸戴保險套硬上1人...賠50萬判緩刑

廖姓人夫到台中玩因和家人吵架，深夜跑到旅店叫2名傳播小姐喝酒狂歡，他卻趁其中1人爛醉無法抗拒扒光衣物硬上，另1名小姐從廁所走出，當場撞見女同事赤裸，一旁的廖戴著保險套；法院以廖認罪、賠償女子50萬元調解，減刑後依乘機性交罪判他1年10月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，廖男2024年8月8日和家人到台中遊玩卻發生爭執，他深夜到旅店叫了2名傳播小姐到場喝酒作樂，其中1名小姐先是跑到廁所嘔吐，廖男竟趁機朝一旁另名同樣喝醉的小姐脫光衣褲硬上。

後來小姐嘔吐完從廁所出來，目睹她的女同事全身赤裸，而廖男下半身也光溜溜，生殖器還戴著保險套，她立即質問「你在幹嘛！」廖卻回「我沒在幹嘛」，小姐氣得又說「我要報警」、「你都對我們家妹妹（另名小姐）這樣了。」

廖男見狀穿上衣服離開現場，2名小姐因酒醉休息至上午9點多才離開旅店並報警提告。

台中地院審理時，廖男均坦承不諱，與被害及目睹的2名小姐證詞相符，小姐也提出醫院驗傷，對話紀錄等佐證。

中院審酌，廖男犯後賠償50萬元給小姐，雙方調解成立，可見他知所悔悟，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院考量，廖趁小姐酒醉性侵，不尊重女子身體性自主權，斟酌他認罪、賠償，犯後態度良好等一切情狀，依乘機性交罪判他1年10月，緩刑3年，應提供60小時勞務，參加法治教育3年，交付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康