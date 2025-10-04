快訊

人夫叫2傳播小姐狂歡 酒醉全裸戴保險套硬上1人...賠50萬判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

廖姓人夫到台中玩因和家人吵架，深夜跑到旅店叫2名傳播小姐喝酒狂歡，他卻趁其中1人爛醉無法抗拒扒光衣物硬上，另1名小姐從廁所走出，當場撞見女同事赤裸，一旁的廖戴著保險套；法院以廖認罪、賠償女子50萬元調解，減刑後依乘機性交罪判他1年10月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，廖男2024年8月8日和家人到台中遊玩卻發生爭執，他深夜到旅店叫了2名傳播小姐到場喝酒作樂，其中1名小姐先是跑到廁所嘔吐，廖男竟趁機朝一旁另名同樣喝醉的小姐脫光衣褲硬上。

後來小姐嘔吐完從廁所出來，目睹她的女同事全身赤裸，而廖男下半身也光溜溜，生殖器還戴著保險套，她立即質問「你在幹嘛！」廖卻回「我沒在幹嘛」，小姐氣得又說「我要報警」、「你都對我們家妹妹（另名小姐）這樣了。」

廖男見狀穿上衣服離開現場，2名小姐因酒醉休息至上午9點多才離開旅店並報警提告。

台中地院審理時，廖男均坦承不諱，與被害及目睹的2名小姐證詞相符，小姐也提出醫院驗傷，對話紀錄等佐證。

中院審酌，廖男犯後賠償50萬元給小姐，雙方調解成立，可見他知所悔悟，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院考量，廖趁小姐酒醉性侵，不尊重女子身體性自主權，斟酌他認罪、賠償，犯後態度良好等一切情狀，依乘機性交罪判他1年10月，緩刑3年，應提供60小時勞務，參加法治教育3年，交付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖男趁傳播小姐酒醉時脫光衣物硬上，事後賠償對方50萬元獲判緩刑。示意圖／ingimage

創意私房會員...台北狼師偷拍9年稱想陪女兒求交保 遭駁回續羈押

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，利用教職9年多偷拍30多名女學生、同事，台中地院5月依兒童...

人神共憤！桃園男酒駕撞死騎士棄車逃 國民法官將審理

桃園張男2023年10月間凌晨於中壢酒吧飲酒後仍開車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓機...

涉屏鵝公路光電案 三地董座2千萬交保

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌因光電場開發案行賄台南市前議長郭信良，日前被橋頭地檢署起訴，高雄地檢署前天再約談鍾到案，鎖定...

投資光電場出事…三地集團創辦人鍾嘉村遭聲押 法院裁定2000萬交保

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，日前涉嫌行賄台南市前議長郭信良，被橋頭地檢署起訴，雄檢前天再約談鍾到案，鎖定鍾嘉村與開陽能源董...

屏東竹田前鄉長涉賣清潔隊員職缺 屏檢偵結依收賄罪起訴

屏東縣竹田前鄉長傅民雄任內涉收受工程回扣，今年7月才被屏東地方法院依貪汙罪重判20年徒刑，8月又被查獲任鄉長期間涉嫌販賣...

