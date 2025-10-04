聽新聞
創意私房會員...台北狼師偷拍9年稱想陪女兒求交保 遭駁回續羈押
台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，利用教職9年多偷拍30多名女學生、同事，台中地院5月依兒童及少年性剝削防制條例等55罪判他12年；陳上訴並聲請交保主張想陪伴年幼女兒，怕造成女兒遺憾，台中高分院二審仍認有羈押必要，駁回其聲請，可抗告。
檢方查出，陳男（40歲）2015年起擔任台北市某補習班老師，2019年起會去某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍。
檢方發現，陳向班上女同事、女老師推銷類似電療儀器豐胸產品，佯稱立即見效並鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，卻在寶特瓶內架設針孔偷拍。
另外，陳擔任代課老師會約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄，或回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍，9年來30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享。
台中地院一審認為，陳利用教職接近被害人，濫用學生、同事及朋友信任，2014年起至2023年竊錄多人性影像，被害人數多、犯罪期間橫跨數年，竊錄數量甚多，考量他和3名被害人和解，依兒童及少年性剝削等一共55罪判他12年。
陳男不服上訴，並聲請交保主張自己全部坦承犯罪，家中有父母、配偶及年幼女兒，家人也常到看守所接見他，對於無法陪伴幼女很悲傷、擔憂，恐造成女兒一生無法彌補遺憾，不可能棄女兒逃亡，自己勇於面對司法、態度良好，有悔悟之心，無逃亡、滅證之虞，請求停止羈押。
台中高分院二審查，陳涉犯多項5年以上重罪，有伴隨逃亡高度可能，加上一審已判他12年，將來若判決確定可預期刑度非輕，有相當理由認有逃亡之虞，且他嚴重侵害未成年人身心，仍認有羈押必要，駁回其聲請。
