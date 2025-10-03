快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

投資光電場出事…三地集團創辦人鍾嘉村遭聲押 法院裁定2000萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，日前涉嫌行賄台南市前議長郭信良，被橋頭地檢署起訴，雄檢前天再約談鍾到案，鎖定鍾嘉村與開陽能源董座蔡宗融合作的屏鵝公路光電開發案，今凌晨複訊後，依違反證交法、特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融；雄院下午開庭，鍾1小時候法官裁定2000萬元交保，蔡則請回。

鍾嘉村最初投入土地重劃、都市更新等不動產開發案起家，近年事業版圖透過併購、借殼、策略投資等方式擴張，拿下「乖乖」、「南仁湖」等台灣知名品牌，還積極佈局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市，開陽能源則是台灣綠電大廠。

據了解，屏鵝公路光電開發案位於屏東獅子鄉，為合豐能源負責開發，最終計畫開發130公頃山坡地用於太陽能發電，首期面積約52公頃，核定發電容量約42MW，已完工併網發電。

檢調查出，因開陽能源為興櫃公司，北基、合豐等公司先和開陽能源簽訂工程、機電等合約，合作開發該片光電場，等光電場開發案核定後，這些工程款項經北基、合豐付給開陽後，卻疑似又流入鍾嘉村名下的特定公司，可疑資金估逾億元。

今下午4點半高雄地院開聲押庭，法官歷經約1個小時審理後，裁定鍾嘉村2000萬元交保；獲保後，鍾的親屬隨即坐著豪華房車到場，拖著裝滿現金的行李箱準備辦保。

三地集團創辦人鍾嘉村2000萬元交保，親屬提著裝滿現金的行李箱辦保。記者張議晨／攝影
三地集團創辦人鍾嘉村2000萬元交保，親屬提著裝滿現金的行李箱辦保。記者張議晨／攝影
三地集團創辦人鍾嘉村2000萬元交保，家人提著裝滿現金的行李箱辦保。記者張議晨／攝影
三地集團創辦人鍾嘉村2000萬元交保，家人提著裝滿現金的行李箱辦保。記者張議晨／攝影

高雄市 郭信良

延伸閱讀

投資綠能出事！三地董座鍾嘉村、開陽能源董座蔡宗融被聲押

三地集團總裁涉行賄 遭起訴

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談

相關新聞

投資光電場出事…三地集團創辦人鍾嘉村遭聲押 法院裁定2000萬交保

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，日前涉嫌行賄台南市前議長郭信良，被橋頭地檢署起訴，雄檢前天再約談鍾到案，鎖定鍾嘉村與開陽能源董...

屏東竹田前鄉長涉賣清潔隊員職缺 屏檢偵結依收賄罪起訴

屏東縣竹田前鄉長傅民雄任內涉收受工程回扣，今年7月才被屏東地方法院依貪汙罪重判20年徒刑，8月又被查獲任鄉長期間涉嫌販賣...

性侵害被害人若為兒童或少年 司法院建議延長追訴時效

近期頻傳家庭暴力案件，司法院2日召開人權與兒少保護及性別友善委員會，會議決議強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，落實家...

母賣房捲款還搞失聯！17歲女學生遭棄養 半工半讀「獨扛468萬稅單」

法治之外，不外乎人情。法務部行政執行署桃園分署於辦理案件時，發現年僅17歲的女學生滯納高達468萬餘元的個人房屋土地交易所得稅，戶籍設於桃園市蘆竹區戶政事務所，居住在台北市校區宿舍...

插女友喉嚨害昏厥 國訓直排輪教練想交保助學員比賽…高院不准

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨害她昏厥。檢...

他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。