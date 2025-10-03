投資光電場出事…三地集團創辦人鍾嘉村遭聲押 法院裁定2000萬交保

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，日前涉嫌行賄台南市前議長郭信良，被橋頭地檢署起訴，雄檢前天再約談鍾到案，鎖定鍾嘉村與開陽能源董座蔡宗融合作的屏鵝公路光電開發案，今凌晨複訊後，依違反證交法、特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融；雄院下午開庭，鍾1小時候法官裁定2000萬元交保，蔡則請回。

鍾嘉村最初投入土地重劃、都市更新等不動產開發案起家，近年事業版圖透過併購、借殼、策略投資等方式擴張，拿下「乖乖」、「南仁湖」等台灣知名品牌，還積極佈局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市，開陽能源則是台灣綠電大廠。

據了解，屏鵝公路光電開發案位於屏東獅子鄉，為合豐能源負責開發，最終計畫開發130公頃山坡地用於太陽能發電，首期面積約52公頃，核定發電容量約42MW，已完工併網發電。

檢調查出，因開陽能源為興櫃公司，北基、合豐等公司先和開陽能源簽訂工程、機電等合約，合作開發該片光電場，等光電場開發案核定後，這些工程款項經北基、合豐付給開陽後，卻疑似又流入鍾嘉村名下的特定公司，可疑資金估逾億元。

今下午4點半高雄地院開聲押庭，法官歷經約1個小時審理後，裁定鍾嘉村2000萬元交保；獲保後，鍾的親屬隨即坐著豪華房車到場，拖著裝滿現金的行李箱準備辦保。