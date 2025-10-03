聽新聞
屏東竹田前鄉長涉賣清潔隊員職缺 屏檢偵結依收賄罪起訴
屏東縣竹田前鄉長傅民雄任內涉收受工程回扣，今年7月才被屏東地方法院依貪汙罪重判20年徒刑，8月又被查獲任鄉長期間涉嫌販賣清潔隊員職務牟利，法院裁定聲押禁見，屏檢今天偵結，將他依收賄罪嫌提起公訴。
屏檢查出，傅民雄2015年起透過鄉公所辦理工程案機會收受回扣近200萬元，今年7月底屏東地院判他20年、褫奪公權8年，併科罰金200萬元。但地檢署後續調查，發現他在2022年6、7月間又涉販賣清潔隊員職缺，收受李男10萬元酬謝。
檢方並查出，2022同年7月，傅民雄另向劉姓鄉民透露公所甄選清潔隊員訊息，劉男完成體檢並報名參加面試獲錄取，劉男父親為此到公所鄉長室外走廊，交付傅民雄10萬元答謝。另施姓鄉民之子到傅的住處請託，事後也高分錄取，但傳未交付賄賂，就職不久即遭解雇。
檢方偵辦後，認為傅民雄涉犯貪汙治罪條例之收受賄賂罪，應提起公訴，其餘涉案3名被告李、劉及施男均獲緩起訴處分，須各別向公庫支付3萬元。
