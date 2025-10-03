性侵害被害人若為兒童或少年 司法院建議延長追訴時效

近期頻傳家庭暴力案件，司法院2日召開人權與兒少保護及性別友善委員會，會議決議強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，落實家庭暴力防治法第34條之1規定。

司法院表示，對於犯家庭暴力罪或違反保護令罪的被告，經檢察官或法官訊問後，認無羈押必要而命具保、責付、限制住居或釋放者，或羈押中的被告經法院撤銷或停止羈押者釋放前，應立即通知警政與家防中心，以保障被害人權益。司法院將進一步檢討並強化家庭暴力防治網絡合作，掌握高風險個案，及時啟動保護措施，確保被害人的人身安全。

若性侵害案件的被害人為兒童及少年，司法院將在未來參與法務部研議刑法追訴權時效會議時，提出延長追訴時效及相關規範的政策建議。此外，為提升司法院及所屬機關創傷知情素養，將持續於法官學院規劃辦理研習課程中納入「創傷知情」相關議題，增進司法人員對性侵害及性剝削案件被害人的友善度與同理心。

司法院昨天也討論同性婚姻收養實務運作議題，並表示已更新釋字第748號解釋施行法的收養書狀例稿，未來也將針對同性婚姻家庭實務與法律現況規劃研習課程，以符法制精神，保障多元家庭權益。

