聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

近期頻傳家庭暴力案件，司法院2日召開人權與兒少保護及性別友善委員會，會議決議強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，落實家庭暴力防治法第34條之1規定。

司法院表示，對於犯家庭暴力罪或違反保護令罪的被告，經檢察官或法官訊問後，認無羈押必要而命具保、責付、限制住居或釋放者，或羈押中的被告經法院撤銷或停止羈押者釋放前，應立即通知警政與家防中心，以保障被害人權益。司法院將進一步檢討並強化家庭暴力防治網絡合作，掌握高風險個案，及時啟動保護措施，確保被害人的人身安全。

性侵害案件的被害人為兒童及少年，司法院將在未來參與法務部研議刑法追訴權時效會議時，提出延長追訴時效及相關規範的政策建議。此外，為提升司法院及所屬機關創傷知情素養，將持續於法官學院規劃辦理研習課程中納入「創傷知情」相關議題，增進司法人員對性侵害及性剝削案件被害人的友善度與同理心。

司法院昨天也討論同性婚姻收養實務運作議題，並表示已更新釋字第748號解釋施行法的收養書狀例稿，未來也將針對同性婚姻家庭實務與法律現況規劃研習課程，以符法制精神，保障多元家庭權益。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

司法院2日召開人權與兒少保護及性別友善委員會，會議決議強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，落實家庭暴力防治法第34條之1規定。圖／聯合報系資料照
司法院 家庭暴力 被害人 性侵害

母賣房捲款還搞失聯！17歲女學生遭棄養 半工半讀「獨扛468萬稅單」

法治之外，不外乎人情。法務部行政執行署桃園分署於辦理案件時，發現年僅17歲的女學生滯納高達468萬餘元的個人房屋土地交易所得稅，戶籍設於桃園市蘆竹區戶政事務所，居住在台北市校區宿舍...

性侵害被害人若為兒童或少年 司法院建議延長追訴時效

插女友喉嚨害昏厥 國訓直排輪教練想交保助學員比賽…高院不准

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨害她昏厥。檢...

他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕...

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沈淪偷拍遭收押

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友在網路上專挑肌肉猛男下手，騙裸聊再側錄其自慰等性影像並販賣、重製獲利，釀全台321名成年、...

鍾沛君告助理背信冒名接陳情 北檢不起訴：難認逾越授權範圍

國民黨台北市議員鍾沛君今年4月間認為辦公室前助理李姓男子去年8月涉假借名義對外接陳情，辦理協調會等，將其解職並提告背信罪...

