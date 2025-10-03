假互助真吸金！金安保網路平台涉詐欺 核心幹部3人聲押禁見

新北市金安保網路平台公司推出「安心33互助保障」金融商品，涉嫌假互助真吸金，行「互助」為名義，行「非法吸金」之實，非法經營保險業務，檢警日前兵分12路在新北市實施搜索，查扣現金及帳戶款項共計1000萬餘元，拘提張姓董事長及吳姓監察人及重要幹部共5人，張、吳及丁姓男子等3名核心幹部經檢方訊後，向法院聲請羈押禁見，另楊、張2人分別以5萬元交保。

新北地檢署企業犯罪專組王涂芝檢察官偵辦金安保網路保險平台公司涉嫌違反保險法、銀行法及加重詐欺，10月初指揮刑事局發動搜索及拘提行動，檢警專案小組兵分12路，在新北市三重區、新莊區等地執行搜索，當場查扣現金及帳戶款項共1000萬餘元，拘提包括張姓董事長及吳姓監察人及公司重要幹部丁男、楊男、張男共5人到案。

檢警追查，該集團以董事長張姓男子、監察人吳姓男子為首，自109年起，在未取得主管機關許可下，透過網路平台非法經營保險業務。其詐騙手法是向不特定民眾推銷名為「安心33互助保障」金融商品，實際上是假「互助」之名，行「非法吸金」與「加重詐欺」之實。

據了解，該方案設計充滿誘惑性，要求會員即要助人每月繳納3600元互助費，及年繳1200元年費，身故互助金權益、高額退費保證等名目，會員在繳費滿36期，即享有25萬元被助人身故互助金；繳滿60期，互助金權益更提高至33萬元，且會員可選擇終止契約，集團允諾將退還總繳互助費的110%金額，藉此自會員收取互助費、年費，支付業務員佣金並挪為己用，犯罪所得共1億1500萬餘元。

檢察官訊後，認定張姓董事長、吳姓監察人、幹部丁男3人涉嫌重大，共同觸犯保險法非保險業者經營保險業務且金額達1億元以上、3人以上共同犯加重詐欺取財、違反銀行法非法吸金、經營違法多層次傳銷、製作不實會計憑證，以及洗錢防制法與組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大；為防止被告有串證、滅證或反覆實施犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。另楊、張2人則諭知交保5萬元。

新北地檢署強調，對於非保險業者非法經營類似保險業務，嚴重妨礙社會及保險市場秩序安定的行為，將全力偵辦，以維護金融市場秩序，保障廣大民眾的財產安全。